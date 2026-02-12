El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que incluía una enmienda para reprobar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión del sistema ferroviario en España. La iniciativa salió adelante con 170 votos a favor —PP, Vox y UPN—, 156 en contra —PSOE y Sumar— y 20 abstenciones, correspondientes principalmente a partidos nacionalistas e independentistas catalanes, ERC y Junts.

La enmienda aprobada reclama la reprobación y dimisión de Puente por “ignorar todas las incidencias, advertencias, datos y al Parlamento, alertas todas ellas del caos del sistema ferroviario; por incumplir la ley para mejorar la calidad y seguridad del sistema; por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma social generada en todo el territorio”.

Durante el debate, que estuvo centrado en los problemas ferroviarios y el reciente accidente de Adamuz, Puente defendió su gestión y recordó que ya ha comparecido en el Congreso y el Senado en dos ocasiones, concedido casi veinte entrevistas y realizado tres ruedas de prensa sobre el asunto.

Aunque las reprobaciones en el Parlamento tienen un carácter principalmente simbólico y no implican la destitución del ministro, Puente suma ahora cinco reprobaciones, incluyendo cuatro en el Senado, la última de ellas respaldada por ERC.