El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó este jueves Jerez de la Frontera (Cádiz) para evaluar las consecuencias de las graves inundaciones que han afectado a Andalucía en los últimos días. Acompañado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, Feijóo insistió en la necesidad de implementar un “plan nacional del agua” que contemple medidas de prevención ante sequías e inundaciones, con un alto nivel de coordinación entre las administraciones.

“No puede ocurrir lo que nos ha ocurrido ni con el apagón ni con el AVE; necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad, sin alarmar a nadie, pero con la determinación de servir a todos”, afirmó. Feijóo destacó la importancia de incluir en dicho plan un apartado específico para el “mantenimiento” de las 2.400 presas del país, cuyo nivel de agua embalsada se encuentra en récord histórico y genera un “estrés máximo”.

El líder popular subrayó que es imprescindible garantizar que las zonas bajas de los embalses y presas sean seguras para la población y reiteró su llamado a medidas preventivas, en una comparecencia en la que no se permitieron preguntas.

Por otro lado, Feijóo no asistirá al pleno donde se vota la ley de multirreincidencia, respaldada por PP, Junts, PSOE y Vox, aunque los votos necesarios para aprobar la norma parecen asegurados. En días anteriores, desde la tribuna del Congreso, Feijóo también había aumentado la presión sobre el Gobierno tras el accidente de trenes, asegurando que la administración será “sentada en el banquillo” en relación con la investigación del suceso.