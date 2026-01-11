El Estadi Ciutat de València acoge este domingo, 11 de enero de 2026, uno de los duelos más atractivos de la jornada. El Levante UD recibe al RCD Espanyol en un choque donde ambos equipos buscan cerrar la primera vuelta de LaLiga EA Sports con sensaciones positivas tras enfrentarse a dos «cocos» de la competición en la fecha anterior.

Detalles del partido: Levante vs. Espanyol

El conjunto granota regresa a su feudo tras una exigente visita al Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla. Por su parte, el Espanyol llega con el desgaste emocional y físico de haber disputado el derbi barcelonés contra el FC Barcelona en la jornada pasada.

Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026.

Domingo, 11 de enero de 2026. Hora: 16:15 horas (horario peninsular de España).

16:15 horas (horario peninsular de España). Estadio: Ciutat de València, Valencia.

Ciutat de València, Valencia. Competición: LaLiga EA Sports, Jornada 19.

Dónde ver el partido hoy en TV y online

Para los aficionados que quieran seguir el encuentro en directo, estas son las opciones de retransmisión en España:

Televisión: El partido se emitirá en exclusiva a través del canal DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar y en Orange TV).

El partido se emitirá en exclusiva a través del canal (disponible en el dial 55 de Movistar y en Orange TV). Online / Streaming: Se podrá seguir mediante la App de DAZN y en las plataformas web/móvil de los operadores que cuenten con el canal.

Se podrá seguir mediante la y en las plataformas web/móvil de los operadores que cuenten con el canal. Locales públicos: El encuentro también estará disponible en LaLiga TV Bar.

Claves del encuentro