El Estadi Ciutat de València acoge este domingo, 11 de enero de 2026, uno de los duelos más atractivos de la jornada. El Levante UD recibe al RCD Espanyol en un choque donde ambos equipos buscan cerrar la primera vuelta de LaLiga EA Sports con sensaciones positivas tras enfrentarse a dos «cocos» de la competición en la fecha anterior.
Detalles del partido: Levante vs. Espanyol
El conjunto granota regresa a su feudo tras una exigente visita al Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla. Por su parte, el Espanyol llega con el desgaste emocional y físico de haber disputado el derbi barcelonés contra el FC Barcelona en la jornada pasada.
- Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026.
- Hora: 16:15 horas (horario peninsular de España).
- Estadio: Ciutat de València, Valencia.
- Competición: LaLiga EA Sports, Jornada 19.
Dónde ver el partido hoy en TV y online
Para los aficionados que quieran seguir el encuentro en directo, estas son las opciones de retransmisión en España:
- Televisión: El partido se emitirá en exclusiva a través del canal DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar y en Orange TV).
- Online / Streaming: Se podrá seguir mediante la App de DAZN y en las plataformas web/móvil de los operadores que cuenten con el canal.
- Locales públicos: El encuentro también estará disponible en LaLiga TV Bar.
Claves del encuentro
- Factor Campo: El Levante buscará hacer del Ciutat un fortín para alejarse de los puestos complicados antes del ecuador del campeonato.
- Resaca del Derbi: Habrá que ver cómo afecta al Espanyol el resultado del derbi ante el Barça; un triunfo les daría alas, mientras que una derrota podría obligar a Manolo González a realizar rotaciones.
- Cierre de la Primera Vuelta: Al ser la jornada 19, ambos equipos querrán sumar para establecer sus objetivos reales (permanencia o lucha europea) de cara a la segunda vuelta.