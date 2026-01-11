El Palau Blaugrana abre sus puertas este domingo, 11 de enero de 2026, para un duelo de realidades opuestas en la decimoquinta jornada de la Liga Endesa (ACB). El Barça Basket, impulsado por su reciente y épica victoria en el Clásico, recibe a un Covirán Granada que llega en una situación crítica, sumido en el fondo de la clasificación.

Detalles del partido: Barça vs. Covirán Granada

El conjunto azulgrana atraviesa su mejor momento de la temporada bajo la dirección de Xavi Pascual. Tras romper la racha negativa ante el Real Madrid (100-105), el equipo catalán busca consolidar su cuarta plaza. Por el contrario, el Granada llega como colista con ocho derrotas consecutivas y la urgencia extrema de sumar para no descolgarse de la lucha por la permanencia.

Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026.

17:00 horas (horario peninsular de España). Pabellón: Palau Blaugrana, Barcelona.

Palau Blaugrana, Barcelona. Competición: Liga Endesa 2025/26, Jornada 15.

Dónde ver el partido hoy en TV y online

Para los aficionados al baloncesto en España, la plataforma encargada de la retransmisión es la siguiente:

Televisión: El encuentro se podrá seguir en directo a través de DAZN (disponible también en los diales de DAZN en Movistar y Orange TV).

El encuentro se podrá seguir en directo a través de (disponible también en los diales de DAZN en Movistar y Orange TV). Online / Streaming: Disponible mediante la App de DAZN para todos los dispositivos compatibles (Smart TV, móviles, tablets y consolas).

Disponible mediante la para todos los dispositivos compatibles (Smart TV, móviles, tablets y consolas). Resúmenes: Podrás ver las mejores jugadas y el resumen del partido poco después de finalizar en los canales oficiales de la ACB y DAZN.

Así llegan los equipos