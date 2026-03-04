Los hermanos Cadaval visitan esta noche a Pablo Motos para desgranar los detalles de su nuevo espectáculo teatral, donde el icónico personaje de Antonia decide fundar su propio partido político. Además, el programa de Antena 3 recibirá mañana a Marc Giró, quien desvelará las claves de su esperado salto a Atresmedia.

El plató de ‘El Hormiguero’ se prepara para una noche de risas y sátira social con la visita de Los Morancos. César y Jorge Cadaval regresan al programa líder del prime time para presentar ‘Bota Antonia’, su nueva producción teatral que se estrenó en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid el pasado 20 de febrero.

En esta nueva aventura, el dúo sevillano pone el foco en la actualidad nacional a través de Antonia, quien, cansada de la crispación y la situación política, decide tomar las riendas y fundar el partido SC (Sentido Común). Con este pretexto, Los Morancos prometen una velada llena de anécdotas sobre el proceso creativo de la obra y su particular visión de cómo el humor puede ser la mejor herramienta para analizar la realidad del país en pleno 2026.

Cuatro décadas de éxito incombustible

La visita de los hermanos Cadaval sirve también para repasar una trayectoria que ya supera los 40 años en la élite del entretenimiento español. Desde su mítico debut en el ‘Un, dos, tres…’ en 1984 y su explosión en la gala ‘Viva 85’, el dúo ha sabido reinventarse constantemente:

• Personajes icónicos: La creación de figuras como Omaíta y Antonia marcó un antes y un después en la comedia televisiva, logrando que sus frases y situaciones pasaran a formar parte del imaginario popular.

• Reconocimientos: En 2021, su labor fue galardonada con la Medalla de Andalucía de las Artes, consolidándolos como referentes culturales.

• Versatilidad: Han triunfado en cine (Sevilla Connection), radio y en innumerables especiales de Nochevieja, manteniendo siempre el sello de «Los Morancos de Triana».

El debut de Marc Giró en Atresmedia

Tras la visita de los sevillanos, ‘El Hormiguero’ cerrará la semana mañana jueves, 5 de marzo, con un invitado que debuta en el plató de las hormigas: Marc Giró. El comunicador catalán hablará de su reciente y mediático fichaje por Atresmedia tras su exitosa etapa en la televisión pública.

Giró dará los primeros detalles oficiales de ‘Cara al show’, su nuevo proyecto para La Sexta. El programa, que ya ha generado gran expectación tras su registro y presentación interna, supone una apuesta por el entretenimiento de autor y el estilo mordaz que caracteriza al presentador. Durante la entrevista, se espera que revele la fecha definitiva de estreno y los contenidos que darán forma a esta nueva propuesta para el prime time.