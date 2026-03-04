La plataforma estrena este miércoles, 4 de marzo, una cinta de 53 minutos que disecciona el juicio que conmocionó a Francia y al mundo. Bajo la dirección de Linda Bendali, el documental pone el foco en la valentía de Caroline Darian y en la lucha de su madre, Gisèle Pelicot, para que «la vergüenza cambie de bando».

El caso que mantuvo en vilo a la sociedad francesa desde 2024 llega ahora a la pequeña pantalla con una perspectiva íntima y desgarradora. Movistar Plus+ estrena este 4 de marzo el documental ‘Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot’, una obra que no solo relata el horror vivido por la víctima, sino que se convierte en una herramienta de sensibilización contra una violencia sexual a menudo silenciada.

La cinta, de apenas 53 minutos, cuenta con un valor testimonial excepcional: la narración de Caroline Darian, hija de Gisèle y autora del libro Y dejé de llamarte papá. A través de su voz, el documental desengrana las fases de un juicio polémico y doloroso, enfrentando a Darian a la cruda realidad de lo que su padre, Dominique Pelicot, le hizo a su madre y a ella misma durante casi una década.

Un juicio para cambiar la historia

La historia de Gisèle Pelicot se convirtió en un símbolo de resistencia tras denunciar a su marido por haber facilitado que, entre 2011 y 2020, fuera violada por hasta 72 hombres mientras se encontraba inconsciente bajo los efectos de fármacos. El proceso culminó el pasado 19 de diciembre de 2024 con la sentencia de Dominique Pelicot a 20 años de cárcel por violación agravada y la distribución de imágenes sexuales tanto de su esposa como de su hija y nueras.

El documental dirigido por Linda Bendali destaca el giro que Gisèle quiso darle al proceso: al exigir que el juicio fuera público, buscó visibilizar a los agresores y erradicar el estigma que suele recaer sobre la víctima.

Caroline Darian: la voz de la conciencia

Caroline Darian (seudónimo de Caroline Peyronnet) ha sido el motor fundamental tras la denuncia de su madre. En la cinta, se explora su papel como activista para concienciar sobre los peligros de la sumisión química. La obra recoge también testimonios de otras mujeres que han sufrido situaciones similares, denunciando la falta de formación policial y la necesidad de un sistema penal más robusto frente a estos delitos.

Programación especial en Movistar Plus+ para marzo

El estreno de este documental encabeza una programación especial de la plataforma con motivo del mes de la mujer. Además de la historia de los Pelicot, el próximo 8 de marzo se sumarán otros dos títulos centrados en cuestiones de género:

• ‘Shere Hite y el orgasmo femenino’: un recorrido por la vida de la pionera en sexualidad femenina.

• ‘Las novias del sur’: dirigido por Elena López Riera, donde mujeres maduras reflexionan sobre su relación íntima con el matrimonio y el sexo.

Para quienes deseen profundizar en el caso francés, también existen otras opciones disponibles en diferentes catálogos, como ‘El caso Pelicot’ (en HBO Max y Prime Video) o el reportaje de ‘Documentos TV’ titulado ‘Mi marido violó a Gisèle Pelicot’, que ofrece la perspectiva de los familiares de los agresores.