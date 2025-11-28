El meteorólogo Jorge Rey ha advertido sobre la llegada de una masa de aire frío polar que afectará a gran parte de España durante este fin de semana, dejando heladas y temperaturas inusualmente frías para este final de noviembre. El fenómeno, que podría intensificarse en los próximos días, traerá consigo un descenso significativo de las temperaturas y precipitaciones en varias regiones del país.

El otoño de 2025 ha sido un periodo de inestabilidad climática en España, con temperaturas atípicas que sorprendieron a muchos ciudadanos, retrasando la necesidad de sacar los abrigos. Sin embargo, desde la pasada semana, los termómetros han experimentado un drástico cambio. La llegada de una masa de aire ártico ha traído consigo el frío invernal que ya se siente en casi toda la península.

Según Jorge Rey, el líder de las cabañuelas, este fin de semana se intensificará la presencia de frío polar, alcanzando temperaturas extremadamente bajas para la época, con heladas que afectarán a muchos puntos de España. «Un lengüetazo de frío polar llegará a España», advirtió Rey en su último vídeo, destacando que las temperaturas seguirán siendo muy bajas durante los próximos días, sin señales de un cambio a corto plazo.

Aunque no es muy conocido por el gran público, Jorge Rey ha ganado una importante seguidores gracias a su enfoque único en la meteorología tradicional. Este joven de 18 años de Burgos ganó notoriedad al predecir la borrasca Filomena en 2021 utilizando las cabañuelas, un método meteorológico tradicional de su región. Desde entonces, ha continuado divulgando sus pronósticos y creciendo en popularidad, especialmente en redes sociales.

Frío polar y precipitaciones en toda España

Este fin de semana, el tiempo se complicará con lluvias debido a la llegada de borrascas atlánticas, que afectarán especialmente al norte del país. Galicia, Asturias y Castilla y León serán las zonas más afectadas por las precipitaciones, que se extenderán al resto de España, incluyendo Cataluña, Aragón y Baleares, a medida que avance el domingo.

Sin embargo, no solo las lluvias serán el principal fenómeno meteorológico. El frío polar también se dejará sentir, trayendo heladas en muchas partes de España. Este clima helador continuará en los próximos días, con temperaturas extremadamente bajas que marcarán la semana que viene. Según Jorge Rey, el anticiclón podría dominar la primera quincena de diciembre, trayendo consigo nieblas y heladas, pero con temperaturas máximas relativamente agradables.

A pesar de las condiciones difíciles para muchos, el experto en meteorología enfatiza que el invierno se presenta con un clima más tradicional, lo que podría implicar un invierno más frío de lo esperado. Este frío intenso, combinado con las lluvias, puede traer consigo situaciones complicadas para muchas zonas, especialmente en la zona norte y zonas interiores.