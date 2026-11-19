Melchor León y Sebastián Guerrero han sido expulsados del PSOE, según ha destacado el Partido Popular de Ceuta. Esta decisión se produce tras las críticas de León a la gestión de la crisis en Ceuta por parte del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez.

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El Partido Popular de Ceuta considera que los miembros del PSOE que levantan la voz frente a las decisiones gubernamentales incómodas son castigados, y felicita a León y Guerrero por su «buen camino» tras esta expulsión.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.