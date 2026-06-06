El artículo 6 del marco legal establece la regulación para los trabajadores menores de 18 años, detallando los derechos y las obligaciones absolutas que deben respetar las empresas contratantes en el mercado laboral español.

El volumen de horas extraordinarias mantiene un peso relevante en el mercado laboral de España durante los primeros meses del año 2026. Según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre del año, en el territorio nacional se realizaron un total de 5,89 millones de horas extra a la semana. Esta cifra representa un leve descenso del 0,2% en comparación con el mismo periodo registrado al inicio de 2025, lo que constata una ligera contención frente a la tendencia de incremento que se venía manifestando en los ejercicios anteriores. A pesar de este retroceso porcentual, el cómputo global de las estadísticas confirma que la prolongación de la jornada laboral constituye una práctica plenamente extendida en numerosos sectores productivos.

El análisis pormenorizado del volumen total de horas extraordinarias efectuadas desvela que 3,38 millones de estas jornadas semanales fueron debidamente abonadas a los empleados, un dato que supone un incremento del 2,2% respecto al primer trimestre del año precedente. Por el contrario, un total de 2,5 millones de horas extra a la semana no recibieron ningún tipo de retribución económica. Aunque esta última cifra refleja una ligera caída en comparación con los ejercicios previos, las horas no pagadas siguen representando un volumen muy elevado dentro del sistema, equivaliendo exactamente al 42% del total de las horas extraordinarias realizadas en el mercado español. Esta persistencia de trabajo no compensado financieramente mantiene abierto el debate social y administrativo acerca de la necesidad de un control efectivo de las jornadas.

La regulación de las horas extraordinarias en el marco legal

Este escenario estadístico vuelve a situar en el centro del debate las dudas recurrentes de los empleados sobre los supuestos en los que se deben realizar las horas extra, los mecanismos fijados para su pago y los derechos legales existentes en caso de no recibir la compensación estipulada. El desconocimiento generalizado de la normativa laboral vigente se mantiene como uno de los factores principales que explican por qué una parte relevante de estas horas no se abona de forma correcta o no se restituye mediante periodos de descanso, una problemática a la que se añade la falta de un registro diario adecuado que dificulta las reclamaciones posteriores por parte del afectado.

Para resolver estas contingencias, el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece la definición jurídica de esta práctica, determinando que poseen la consideración de horas extraordinarias todas aquellas horas de trabajo que superen la duración de la jornada ordinaria máxima que se haya fijado previamente mediante convenio colectivo o por el contrato de trabajo individual. La legislación obliga a que estas horas sean compensadas a través de una retribución económica —cuya cuantía nunca podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo— o bien mediante la concesión de tiempos equivalentes de descanso retribuido. En los supuestos en los que no exista un acuerdo explícito entre las partes, la norma estatal fija de manera subsidiaria que la compensación mediante descanso debe ejecutarse de forma obligatoria dentro de los cuatro meses siguientes a la realización de dichas horas.

Asimismo, el marco normativo de España impone un límite máximo cuantitativo fijado en ochenta horas extraordinarias al año por trabajador, debiendo aplicar los ajustes proporcionales correspondientes en aquellos contratos que estipulen una jornada inferior a la ordinaria, y contemplando la posibilidad de excluir de este cómputo aquellas horas motivadas por causas de fuerza mayor. El Estatuto de los Trabajadores recalca el carácter estrictamente voluntario de la realización de las horas extra, salvo que se haya pactado su obligatoriedad de forma expresa en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, las empresas tienen la obligación legal de registrar diariamente la jornada de cada empleado y hacerle entrega de un resumen de dicho control.

Protección absoluta y prohibición expresa para los menores de edad

En paralelo a la regulación general, el ordenamiento jurídico de España articula una protección reforzada y de carácter absoluto para los trabajadores menores de edad con el objetivo prioritario de evitar la sobrecarga laboral en etapas clave de su desarrollo físico y formativo, garantizando de este modo su seguridad y su derecho fundamental a la educación. Con este propósito, el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe de forma expresa y taxativa la realización de horas extraordinarias a todos los menores de 18 años, una restricción legal que se aplica de manera tajante sin que se admita ningún tipo de excepción en el sistema laboral.

Esta prohibición absoluta respecto a la prolongación de la jornada ordinaria se complementa con otras limitaciones severas impuestas en el marco estatutario, tales como la exclusión de los menores de edad del trabajo nocturno y la prohibición de desarrollar actividades declaradas como peligrosas, en estrecha consonancia con las directrices fijadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Adicionalmente, el artículo 6 del texto legal intensifica la protección integral de la infancia al prohibir, con carácter general, la admisión al trabajo de cualquier menor de 16 años. El sistema normativo únicamente contempla una excepción muy concreta a este principio general, limitada de forma exclusiva al ámbito de los espectáculos públicos. Para que un menor de 16 años pueda participar en estas actividades, se requiere obligatoriamente una autorización expresa de la autoridad laboral competente. Estas licencias administrativas poseen un carácter restrictivo: deben concederse necesariamente por escrito, referirse a actos y eventos perfectamente determinados y concretos, y su ejecución queda condicionada a que la actividad no suponga bajo ninguna circunstancia un riesgo para la salud física o la formación educativa y personal del menor. Las directrices legales remarcan que el control administrativo continuará siendo la clave indispensable para vigilar que estas autorizaciones excepcionales no se conviertan en una norma habitual.