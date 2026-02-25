El Alfonso Murube se viste de gala este miércoles para recuperar el tiempo perdido. Tras la suspensión del pasado 8 de febrero por la borrasca Marta, el AD Ceuta y el Córdoba CF se ven las caras en un choque que es mucho más que tres puntos: es una batalla por el control de la zona de privilegio y un reencuentro cargado de morbo contractual.

Obolskii: El deseo prohibido del Ceuta

El nombre propio del mercado invernal vuelve a escena. Nikolay Obolskii, el delantero ruso pretendido con insistencia por la dirección deportiva caballa liderada por Edu Villegas, llega a Ceuta pero defendiendo la elástica blanquiverde.

Pese al interés del Ceuta por cubrir las bajas de Obeng y Manu Vallejo, el Córdoba se negó a dejar salir libre al ariete. La realidad es que Obolskii vive una situación residual bajo las órdenes de Iván Ania:

Minutos jugados: Solo 36 repartidos en cinco partidos.

Solo 36 repartidos en cinco partidos. Participaciones: Ninguna titularidad hasta la fecha.

Ninguna titularidad hasta la fecha. Contrato: Vence el próximo 30 de junio.

Lo que hay en juego: El asalto al Playoff

El partido tiene implicaciones directas en la tabla clasificatoria. El guion es sencillo pero de alta tensión:

Si el Córdoba gana: Se aupará a la sexta plaza (playoff), desplazando a Las Palmas. Además, pondría tierra de por medio con un rival directo. Si el Ceuta gana: Provocará un triple empate a 41 puntos con el propio Córdoba y el Sporting de Gijón, reavivando la lucha por el ascenso.

Altas, bajas y regresos clave

Ambos técnicos llegan condicionados por las ausencias, aunque con noticias positivas en el frente de ataque.

Equipo Situación de la Plantilla AD Ceuta Baja sensible: Carlos Hernández (sanción). Regreso: Marcos Fernández (Pichichi con 7 goles). Duda: Marc Domènech (será reservado). Córdoba CF Enfermería llena: Trilli, Juan María, Fomeyem, Théo Zidane y Del Moral. Gran noticia: Regresa Rubén Alves tras dos meses de baja.

José Juan Romero ya ha confirmado la titularidad de un histórico, Albert Capa, el único junto a Aisar que ha vivido los tres ascensos desde Tercera RFEF. Por su parte, el Córdoba se encomienda a un estadio que históricamente le sonríe, recordando aquel agónico empate de Adrián Lapeña en la temporada pasada.