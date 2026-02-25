El Alfonso Murube se convierte este miércoles (19:00 horas) en el epicentro de la Liga Hypermotion. El duelo aplazado de la jornada 25 ante el Córdoba CF no es un partido más para la AD Ceuta; es la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa que certifique virtualmente la continuidad en la categoría y, de paso, abra de par en par las puertas del playoff de ascenso.

Para el conjunto caballa, los tres puntos en juego suponen un salto cualitativo en sus aspiraciones. Una victoria local no solo blindaría el objetivo prioritario de la permanencia, dejando el descenso a una distancia casi insalvable, sino que situaría al equipo de José Juan Romero a tan solo un punto de los puestos de promoción.

El escenario es de máxima ambición: el Ceuta puede pasar de mirar de reojo la zona baja a dormir pegado a los gigantes de la categoría. Por su parte, el Córdoba llega con la presión de saber que un triunfo les mete directamente en la zona noble, lo que garantiza un duelo de «poder a poder».

El rompecabezas de José Juan Romero

A pesar de la ilusión, el técnico sevillano tendrá que hacer encaje de bolillos debido a las bajas. El Ceuta llega mermado en piezas clave, pero recupera su mayor argumento ofensivo:

Las ausencias: Carlos Hernández se pierde sus primeros minutos de la temporada por sanción. A él se unen por lesión Anuar, Campaña y el joven goleador Marc Domènech .

Carlos Hernández se pierde sus primeros minutos de la temporada por sanción. A él se unen por lesión y el joven goleador . Los regresos: La gran noticia es el retorno del «Pichichi» Marcos Fernández tras cumplir su sanción, además del extremo Konrad, quienes aportarán la pólvora necesaria para asaltar el área blanquiverde.

Un Córdoba herido pero peligroso

El conjunto de Iván Ania llega tras una derrota en Almería y con una enfermería que apenas le da tregua. La única nota positiva para los andaluces es la recuperación de Rubén Alves, en un bloque que no espera grandes revoluciones en el once inicial. Ania y Romero, viejos conocidos de los banquillos, se enfrentan en un choque de estilos donde el ataque será el protagonista.