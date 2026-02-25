El titular de Interior y el de Transportes protagonizan un duro enfrentamiento a raíz de las versiones contradictorias entre la Guardia Civil y Adif sobre la custodia de pruebas tras el descarrilamiento.

La tensión por la investigación del accidente ferroviario de Adamuz ha escalado hasta el corazón del Gobierno. Según revela Vozpópuli, el Consejo de Ministros de este martes fue escenario de una fuerte discusión entre Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente. El detonante han sido las filtraciones y las acusaciones cruzadas entre los organismos que dependen de sus respectivos ministerios.

Los motivos de la disputa

El conflicto se centra en el informe de la Guardia Civil que acusa a personal de Adif de retirar piezas clave de la vía —cupones de raíl y soldaduras— de madrugada y realizar pruebas sobre ellas sin autorización judicial.

La postura de Interior (Marlaska): Reprocha a Transportes que esté intentando desacreditar el trabajo de la Guardia Civil. Marlaska acusó a Puente de actuar «por su cuenta» y de no informarle de las pesquisas de su departamento, de las cuales tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación.

Reprocha a Transportes que esté intentando desacreditar el trabajo de la Guardia Civil. Marlaska acusó a Puente de actuar «por su cuenta» y de no informarle de las pesquisas de su departamento, de las cuales tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación. La postura de Transportes (Puente): Defiende la actuación de Adif y sostiene que el material fue retirado por «precaución» para preservarlo, alegando que los investigadores no lo habían recogido ni precintado la zona. Puente ha llegado a publicar documentos de la consultora Ineco para respaldar su versión.

Antecedentes de mala relación

Este enfrentamiento no es un hecho aislado. El texto señala que las discrepancias entre ambos ministros son recurrentes, habiéndose producido roces incluso en el grupo de WhatsApp que Pedro Sánchez mantiene con su gabinete. Sin embargo, la gravedad de este episodio radica en que se produce en el marco de una instrucción judicial por un accidente con 46 víctimas mortales.

Mientras la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis (fallo de soldadura, defecto de material o sabotaje), la falta de un relato común en el Gobierno evidencia una crisis de coordinación interna en la gestión de las responsabilidades derivadas de la tragedia.