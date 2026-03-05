El diario económico Financial Times (FT) ha publicado hoy, 5 de marzo de 2026, un contundente análisis en el que posiciona al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como la principal «némesis» europea de Donald Trump. Según el periódico, Sánchez ha asumido un rol de antagonista directo que ningún otro mandatario del continente se ha atrevido a ejercer hasta el momento.

Frente a la «adulación», la confrontación directa

El artículo del FT señala un contraste evidente en la diplomacia internacional. Mientras algunos líderes mundiales intentan suavizar la relación con Trump a través de «visitas de Estado, regalos o incluso concursos de golf», Sánchez ha optado por una vía de colisión frontal.

El detonante de este último análisis han sido las palabras del presidente español este miércoles, calificando de «ilegal» la guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán y acusando a ciertos líderes de usar el «humo de la guerra» para ocultar sus fracasos internos.

Los motivos del choque: Irán, OTAN y el modelo progresista

Para el diario británico, la relación ha alcanzado un «punto crítico» por tres factores clave:

La guerra en Irán: El rechazo tajante de Madrid a la ofensiva y la negativa a ceder bases militares. El gasto en Defensa: El desafío de Sánchez al no aceptar el aumento del gasto militar al 5% del PIB exigido por Washington. Ideología: Sánchez se ha convertido en el «chivo expiatorio» del movimiento MAGA (Make America Great Again), representando para Trump el modelo de líder izquierdista «blando» en fronteras y defensa.

¿Un riesgo calculado o una temeridad?

El Financial Times lanza una advertencia sobre las posibles consecuencias de este pulso. Se pregunta si Sánchez ha llevado las cosas «demasiado lejos» y si España está preparada para «sufrir la ira» de Trump, especialmente tras las amenazas de este de cortar lazos comerciales.+1