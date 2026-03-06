La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa el aviso por fenómenos costeros y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. Se espera un viernes de cielos cubiertos, lluvias moderadas y una sensación térmica que bajará hasta los 6°C debido a la humedad y el temporal de poniente.

Ceuta se prepara para recibir un viernes, 6 de marzo de 2026, marcado por la inestabilidad meteorológica. La llegada de un frente atlántico dejará cielos principalmente nublados durante toda la jornada, acompañados de precipitaciones y, sobre todo, un fuerte temporal de viento que ha obligado a activar las alertas de seguridad en la ciudad autónoma.

Alerta Amarilla por Viento

Las autoridades han decretado el aviso amarillo por viento, que entrará en vigor a las 9:00 horas del viernes y se mantendrá activo, en principio, hasta las 17:00 horas de la misma tarde. Se esperan rachas constantes del oeste (poniente) con una velocidad media de 39 km/h, aunque las ráfagas más fuertes podrían llegar a los 45 km/h, afectando especialmente a la navegación en el Estrecho y a las zonas más expuestas del litoral ceutí.

Previsiones y temperaturas

En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre una máxima de 15°C y una mínima de 10°C. Sin embargo, la combinación del viento y la humedad provocará que la sensación térmica (RealFeel) se sitúe en torno a los 7°C, bajando incluso a los 6°C en zonas de sombra.

Precipitaciones: Se esperan chubascos con una acumulación estimada de 7.5 mm de lluvia.

El índice UV máximo será de 4.0 (Moderado), aunque la densa nubosidad impedirá ver el sol durante gran parte del día.

Viento: Predominio de componente Oeste con ráfagas de hasta 45 km/h.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la activación del aviso amarillo, se recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera y evitar el tránsito por zonas cercanas a acantilados o muros que puedan desprenderse. Asimismo, se aconseja asegurar toldos, macetas y cualquier objeto en balcones y terrazas que pueda ser desplazado por el viento.

Se espera que la situación comience a remitir a última hora de la tarde, una vez desactivado el aviso, aunque la nubosidad persistirá de cara al inicio del fin de semana.