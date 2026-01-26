El Girona rescató un punto en el último suspiro y evitó la derrota ante el Getafe en Montilivi gracias a un tanto de Vítor Reis en el minuto 94. El empate (1-1) dejó sin premio el estreno goleador de Luis Vázquez con el conjunto azulón, que acarició la victoria hasta el tiempo añadido.

El partido arrancó con el Girona llevando la iniciativa y monopolizando la posesión, mientras el Getafe apostaba por un planteamiento ordenado y la salida rápida al contragolpe. Pese al dominio local, las ocasiones claras escasearon en una primera mitad marcada por el equilibrio y el rigor táctico.

Tras el descanso llegó el golpe visitante. En el minuto 59, Juan Iglesias filtró un balón preciso al área y Luis Vázquez, en su debut oficial, no perdonó ante el portero para firmar el 0-1. El tanto dio confianza al Getafe, que supo defenderse con orden y obligó al Girona a asumir riesgos.

Los de Míchel empujaron con insistencia en el tramo final, colgando balones al área y acumulando hombres en campo rival. Cuando el partido parecía sentenciado, apareció Vítor Reis. En el minuto 94, el central brasileño se elevó en el área para cabecear un centro lateral y desatar la euforia en Montilivi con el empate definitivo.

El reparto de puntos deja sensaciones encontradas. El Getafe ve frenada su reacción pese al buen debut de Luis Vázquez, mientras que el Girona suma un punto valioso por la forma en que llegó, aunque insuficiente para sus aspiraciones de escalar posiciones en la clasificación.