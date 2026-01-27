El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa este martes en los 28,82 euros/MWh. La jornada presenta una acusada volatilidad, con un máximo que rozará los 96 euros durante la tarde frente a los valores mínimos registrados en la madrugada.

La evolución del precio de la luz se mantiene como una de las principales preocupaciones para la economía de los hogares españoles. Dada su condición de fuente de energía imprescindible, el seguimiento de su cotización diaria resulta fundamental para mitigar el impacto en la factura tras unos años de inestabilidad en los que se llegaron a alcanzar récords históricos superiores a los 500 euros por MWh.

Según los datos oficiales publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio para este martes, 27 de enero, queda fijado en 28,82 euros/MWh. Esta cifra se encuadra en un contexto de fluctuaciones constantes; cabe recordar que el pasado año 2025 el mercado mayorista cerró con un promedio de 65 euros/MWh, un incremento respecto a los 27,01 euros registrados durante el ejercicio 2024.

Las franjas horarias más económicas y costosas

Para optimizar el consumo doméstico y el uso de los electrodomésticos de mayor potencia, es preciso atender a los tramos horarios previstos para la jornada. El momento más propicio para el ahorro tendrá lugar al final del día, concretamente en la franja de 23:00 a 00:00 horas, cuando el precio descenderá hasta los 13,59 euros/MWh.

Por el contrario, el tramo de mayor carestía se producirá durante la tarde-noche. Entre las 20:00 y las 21:00 horas, el coste de la electricidad escalará hasta los 95,92 euros/MWh, momento en el que se recomienda evitar, en la medida de lo posible, picos de consumo innecesarios.

Desglose del precio de la luz por horas este 27 de enero

La configuración de la tarifa para este martes muestra una diferencia sustancial entre las horas de baja demanda y las denominadas horas punta. A continuación, se detalla el coste por megavatio hora durante todo el día:

• 00:00 a 01:00: 18,46 euros/MWh

• 01:00 a 02:00: 5,12 euros/MWh

• 02:00 a 03:00: 3,78 euros/MWh

• 03:00 a 04:00: 3,78 euros/MWh

• 04:00 a 05:00: 3,78 euros/MWh

• 05:00 a 06:00: 3,78 euros/MWh

• 06:00 a 07:00: 4,84 euros/MWh

• 07:00 a 08:00: 17,63 euros/MWh

• 08:00 a 09:00: 32,77 euros/MWh

• 09:00 a 10:00: 33,14 euros/MWh

• 10:00 a 11:00: 26,63 euros/MWh

• 11:00 a 12:00: 26,88 euros/MWh

• 12:00 a 13:00: 26,34 euros/MWh

• 13:00 a 14:00: 22,72 euros/MWh

• 14:00 a 15:00: 20,23 euros/MWh

• 15:00 a 16:00: 13,71 euros/MWh

• 16:00 a 17:00: 23,84 euros/MWh

• 17:00 a 18:00: 46,51 euros/MWh

• 18:00 a 19:00: 55,77 euros/MWh

• 19:00 a 20:00: 85,34 euros/MWh

• 20:00 a 21:00: 95,92 euros/MWh

• 21:00 a 22:00: 69,63 euros/MWh

• 22:00 a 23:00: 37,44 euros/MWh

• 23:00 a 00:00: 13,59 euros/MWh

Factores que condicionan la variabilidad del mercado

La oscilación de los precios a lo largo de las 24 horas responde principalmente a la correlación entre la oferta y la demanda. Durante los periodos de alta demanda, como las horas centrales de la mañana o el inicio de la noche, los proveedores deben acudir al mercado para adquirir energía a costes más elevados, condicionados a menudo por el precio de combustibles fósiles como el gas y el petróleo.

En contraste, durante las horas de menor actividad, es posible recurrir a fuentes de energía más eficientes, lo que permite una reducción significativa en el precio final que abona el consumidor.