La Región de Murcia ha activado esta tarde el Plan de Emergencia Exterior tras declararse un incendio en las instalaciones de Repsol situadas en el polígono industrial de Escombreras, en Cartagena, según han informado fuentes de la Comunidad Autónoma.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha comunicado a través de su cuenta en la red social X el envío de un mensaje ES-Alert a la población de las localidades de Alumbres, Escombreras y Portmán debido a la nube de humo generada por el incendio. En el aviso se recomienda a los vecinos refugiarse en espacios cerrados, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de circular en vehículo.

El incendio se ha producido a las 17:50 horas en la denominada “unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena”, según ha detallado una fuente de Repsol, que ha asegurado que la compañía activó de inmediato sus planes internos de emergencia. El suceso no ha causado heridos, de acuerdo con la información facilitada por el servicio de emergencias 112.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cartagena ha indicado que, según los datos trasladados por el 112 y por la propia empresa, no existe peligro de extensión del incendio. La alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, sigue la evolución del episodio en coordinación con los equipos de emergencia y los responsables de la refinería.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha señalado que se mantiene la coordinación con las autoridades y con los recursos del Estado movilizados para hacer seguimiento del incidente. Asimismo, ha pedido a la población que atienda las indicaciones transmitidas a través del sistema ES-Alert y que se informe únicamente mediante canales oficiales.

Las autoridades continúan vigilando la evolución del incendio mientras se mantienen activados los protocolos de seguridad previstos para este tipo de emergencias industriales.