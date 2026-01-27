La AEMET activa el aviso amarillo en Ceuta ante la llegada de un temporal de poniente que dejará cielos cubiertos, lluvias persistentes y rachas de viento del oeste durante toda la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes la alerta amarilla por fenómenos costeros y vientos en Ceuta. La ciudad autónoma se enfrenta a una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, donde el mal tiempo en el litoral y las rachas de viento del oeste serán los principales protagonistas, condicionando la actividad en el municipio desde las primeras horas del día.

Previsión meteorológica: lluvias y cielos cubiertos

El escenario climático en Ceuta durante este martes vendrá definido por una nubosidad compacta. Según los datos oficiales, los cielos permanecerán cubiertos con lluvia desde la madrugada hasta el mediodía. A partir de las 12:00 horas, la situación evolucionará hacia un estado muy nuboso con precipitaciones que se mantendrán de forma constante durante la tarde, para finalizar la jornada con cielos nubosos y persistencia de lluvias.

En cuanto a la intensidad de las precipitaciones, la mañana comenzará con lloviznas débiles, con una estimación de apenas 1 litro por metro cuadrado en el entorno del mediodía. Sin embargo, la previsión indica que estas evolucionarán a precipitaciones más consistentes conforme avance la tarde. Además, la AEMET advierte de que existe una baja probabilidad de tormentas durante todo el día.

Estabilidad en las temperaturas y rachas de viento

A pesar del aviso por fenómenos costeros, las temperaturas no experimentarán variaciones significativas respecto a los valores registrados en la jornada anterior. El termómetro oscilará entre los 16 grados de máxima y los 13 grados de mínima, manteniendo un ambiente fresco pero estable en lo térmico.

El factor determinante de esta alerta amarilla será el viento de dirección oeste, que soplará con intensidad característica durante toda la fecha. Este flujo de poniente es el responsable directo de la activación de los avisos por riesgo en el mar, lo que obliga a extremar las precauciones en las zonas costeras de la ciudad ante el estado del oleaje.