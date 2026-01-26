El Alfonso Murube volvió a rugir. El Ceuta recuperó la solidez como local tras el tropiezo de la pasada jornada ante el Valladolid y firmó una victoria clave frente a una Cultural Leonesa que sigue sin levantar cabeza. El 3-1 final no solo reactiva las aspiraciones caballas de mirar al playoff, sino que agrava la situación del conjunto leonés, que encadena seis jornadas sin ganar y vuelve a sentir el descenso muy de cerca, con el futuro de Ziganda cada vez más cuestionado.

El encuentro se decidió en apenas diez minutos frenéticos. Tras una primera media hora espesa y con escasas ocasiones, fue la Cultural la que golpeó primero. En el minuto 32, Diallo habilitó a Rafa Tresaco, cuyo primer disparo fue rechazado por Guille Vallejo. El balón quedó suelto y, tras un resbalón providencial de Diego González, el propio Tresaco aprovechó el regalo para firmar el 0-1.

La alegría visitante duró un suspiro. Cuatro minutos después, Marcos Fernández devolvía las tablas con un impecable cabezazo tras un centro templado de Youness, anticipándose a Diallo. El gol espoleó al Ceuta, que no tardó en completar la remontada. En el 42’, una brillante acción colectiva por la izquierda terminó con un toque exquisito de Kuki Zalazar para José Campaña, que en su debut oficial se sacó de la manga un zurdazo colosal desde la frontal, imposible para Badía. El sevillano no jugaba de manera oficial desde noviembre de 2024 y firmó un estreno para el recuerdo.

Pese a no dominar con claridad, el Ceuta se marchó al descanso con ventaja. En la reanudación, la Cultural intentó reaccionar y Ribeiro avisó pronto con un disparo parabólico que obligó a intervenir a Guille Vallejo. Los visitantes asumieron riesgos, mientras los locales cedían balón para desgastar al rival y buscar el golpe definitivo al contragolpe.

El partido se complicó definitivamente para los de Ziganda en el minuto 75, cuando Ribeiro fue expulsado por una entrada a Anuar Matos. Una acción desafortunada, condicionada por un resbalón, que dejó a la Cultural con uno menos en el tramo más delicado del encuentro.

Aun así, la Leonesa no se rindió. Manu Justo tuvo el empate en el 85’, pero se topó con un seguro Guille Vallejo. Ya en el 94’, con la lluvia apretando y el Ceuta sufriendo, Luis Chacón desperdició una ocasión clarísima con el portero local descolocado. Del posible 2-2 se pasó, en un suspiro, al 3-1 definitivo: contra letal de los caballas y centro de Salvi Sánchez que Yann Bodiger empalmó para sentenciar el choque.

Victoria balsámica para el Ceuta, que vuelve a creer en su fortín y se asoma de nuevo a la zona alta, y derrota dolorosa para una Cultural que sigue sin rumbo y mete de lleno a Ziganda en un serio problema.