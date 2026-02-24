La Policía Nacional detiene a 12 personas que gestionaban una red de transporte externalizada para carteles internacionales. La organización utilizaba naves en Alcobendas y Fuente el Saz como centros de operaciones y seguridad.

En una operación que subraya la importancia de Madrid como nodo logístico para las mafias europeas, la Policía Nacional ha desmantelado una compleja red criminal dedicada exclusivamente a dar soporte técnico y de transporte al narcotráfico internacional. La operación se ha saldado con la incautación de 3.250 kilos de cocaína, armas de guerra y un millón de euros en efectivo.

Un «Amazon» para el tráfico de drogas

A diferencia de otros clanes, esta organización no era la propietaria de la droga, sino que funcionaba como un prestador de servicios logísticos. Su especialidad era la recogida de mercancía en el sur de España, su almacenamiento en la Comunidad de Madrid y su posterior envío a países como los Países Bajos, Suecia o Polonia bajo demanda de redes internacionales.

Para ello, contaban con una infraestructura profesionalizada:

Naves industriales: En Alcobendas y Fuente el Saz , donde manipulaban, dividían y envasaban la droga bajo la apariencia de una actividad comercial legal.

En y , donde manipulaban, dividían y envasaban la droga bajo la apariencia de una actividad comercial legal. Vehículos «caleteados»: Turismos y furgonetas equipados con sofisticados compartimentos ocultos (caletas) para evadir registros.

Turismos y furgonetas equipados con sofisticados compartimentos ocultos (caletas) para evadir registros. Convoyes de seguridad: Utilizaban vehículos «lanzadera» que circulaban por delante del cargamento para detectar controles policiales de forma inmediata.

El arsenal: Armas de guerra y el papel del GEO

Dada la peligrosidad y el nivel de armamento de la red, en la fase final de la operación intervino el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Durante los registros, los agentes hallaron un arsenal que incluía:

Un subfusil automático.

Dos armas de guerra (fusiles de asalto).

Armas cortas y abundante munición.

Chalecos antibalas y equipos informáticos.

«La red adoptaba estrictas medidas de contravigilancia y utilizaba furgonetas de alquiler a nombre de terceros para no dejar rastro», explican fuentes policiales.

Dos años de investigación internacional

La operación, que se intensificó en julio de 2025 gracias a la colaboración con las policías de Suecia, Polonia y Portugal, culminó este mes tras detectar un movimiento sospechoso en Huelva. Los agentes siguieron un convoy desde San Juan del Puerto hasta Madrid, donde finalmente se procedió al asalto de las naves y domicilios.

Balance de la operación

Los 12 detenidos ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial. Se enfrentan a delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.