Madrid, 14 de junio de 2026 — La tensión judicial entre la actriz Elisa Mouliaá y el exdirigente de Sumar, Íñigo Errejón, alcanza un punto crítico. El magistrado Arturo Zamarriego ha decidido mantener la citación de la intérprete para este lunes 15 de junio en calidad de investigada por presuntas calumnias. El juez ha advertido formalmente que, de no presentarse, podría ordenarse su detención inmediata por un posible delito de desobediencia a la autoridad.

Por su parte, Mouliaá ha anunciado a través de sus redes sociales que no acudirá presencialmente a los juzgados de Madrid debido a compromisos profesionales internacionales que la sitúan entre Dubái y el mar Rojo, aunque ha manifestado su intención de comparecer mediante videollamada si la tecnología lo permite.

Las claves del conflicto judicial

Esta es la tercera vez que el titular del Juzgado de Instrucción cita a la actriz. El caso nace de una querella por calumnias interpuesta por Errejón, después de que Mouliaá afirmara públicamente que el político había extorsionado a testigos en la causa principal donde se le investiga a él por supuesta agresión sexual.

A lo largo del proceso, la defensa de la actriz ha intentado aplazar la declaración bajo distintos argumentos que el juez ha ido desestimando:

Baja médica: Inicialmente alegó problemas de salud, pero un forense enviado por el juzgado a su domicilio determinó que estaba en condiciones de declarar.

Inicialmente alegó problemas de salud, pero un forense enviado por el juzgado a su domicilio determinó que estaba en condiciones de declarar. Recusación del juez: La defensa solicitó apartar al magistrado Zamarriego alegando falta de imparcialidad. El juez rechazó de plano la petición el pasado viernes, calificándola de «artificiosa» y parte de una estrategia para dilatar el proceso.

La defensa solicitó apartar al magistrado Zamarriego alegando falta de imparcialidad. El juez rechazó de plano la petición el pasado viernes, calificándola de «artificiosa» y parte de una estrategia para dilatar el proceso. Compromisos laborales: Mouliaá asegura tener un contrato internacional vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano en zonas de Oriente Medio con cobertura limitada.

El apercibimiento del tribunal: Si la investigada no acude este lunes, el juzgado podría acordar su detención y traslado forzoso a la sede judicial, además de abrir una nueva causa por desobediencia.

Posturas enfrentadas: ¿Revictimización o fuga?

Las estrategias de ambas partes muestran un escenario de confrontación total ante las cámaras y los tribunales.

La defensa de Mouliaá alegará indefensión

Yurena Carrillo, abogada de la actriz, ha recurrido las medidas coercitivas ante la Audiencia Provincial de Madrid por considerarlas «desproporcionadas», señalando que conllevan un «maltrato institucional y revictimización» de su cliente. Asimismo, ha confirmado a la Agencia EFE que no forzará a la actriz y que su postura es «jurídicamente defendible». Como contraataque, Mouliaá ha presentado una querella paralela contra Errejón también por presuntas calumnias.

La defensa de Errejón habla de «huida»

Desde el entorno legal de Íñigo Errejón, coordinado por la letrada Eva Gimbernat, exigen que se aplique la ley con severidad. Sostienen que el contrato laboral de la actriz se firmó de forma posterior a las notificaciones judiciales y denuncian una «negativa contumaz» a colaborar con la justicia. Fuentes de su defensa aseguran a EFE que temen que la actriz, en realidad, «ha huido del país».

El proceso continuará mañana lunes a primera hora, momento en el que se comprobará si la conexión por videollamada es aceptada por el juzgado o si, por el contrario, se activa la orden de busca y captura contra la actriz.