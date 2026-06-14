Interior adelanta el dispositivo estatal y pide máxima prudencia en montes, caminos y zonas rurales

España afronta el inicio del verano con la campaña estatal contra incendios forestales ya activada. El Ministerio del Interior ha adelantado al 1 de junio el comienzo de la campaña estival, una decisión que busca reforzar la prevención y la capacidad de respuesta durante los meses de mayor riesgo.

La combinación de altas temperaturas, sequedad del terreno, viento y aumento de la actividad humana en espacios naturales convierte esta época en una de las más sensibles del año. Los incendios forestales en España no solo destruyen superficie arbolada, sino que también afectan a la biodiversidad, a la calidad del aire, a la economía rural, a explotaciones agrícolas y ganaderas, y a la seguridad de los núcleos de población cercanos.

La prevención es uno de los pilares de la campaña. Las autoridades insisten en que una parte importante de los incendios tiene relación con descuidos, imprudencias o actividades mal gestionadas. Por ello, se recuerda la importancia de no arrojar colillas, no abandonar residuos, no hacer fuego en zonas no autorizadas y respetar siempre las restricciones establecidas por comunidades autónomas y ayuntamientos.

El monte entra en su periodo más delicado

Durante el verano, el terreno acumula menos humedad y la vegetación puede actuar como combustible. En estas condiciones, cualquier chispa puede convertirse en un incendio difícil de controlar. Por eso, la vigilancia temprana y la rapidez en el aviso son fundamentales.

Si se observa humo o fuego, la recomendación es llamar de inmediato al 112 y aportar la mayor información posible sobre la ubicación. No se debe intentar apagar un incendio por cuenta propia si existe riesgo para la seguridad. También es importante alejarse en dirección contraria al viento y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los expertos en emergencias recuerdan que el cambio climático está modificando el comportamiento de los incendios. Los episodios de calor más intensos, las sequías prolongadas y los fenómenos meteorológicos extremos pueden favorecer fuegos más rápidos, más agresivos y más difíciles de extinguir.

Un reto ambiental, económico y social

La lucha contra los incendios forestales no termina cuando se apagan las llamas. Después llega la recuperación del suelo, la restauración de ecosistemas, la protección frente a la erosión y el apoyo a los municipios afectados. Cada incendio deja consecuencias que pueden prolongarse durante años.

En España, donde el medio rural ocupa una parte esencial del territorio, la gestión forestal y la prevención se han convertido en asuntos estratégicos. Limpiar franjas de seguridad, mantener caminos, cuidar los montes, apoyar la ganadería extensiva y evitar el abandono del territorio son algunas de las medidas que ayudan a reducir el riesgo.

La campaña de este verano pone de nuevo sobre la mesa una idea clara: proteger los montes es una responsabilidad compartida. La coordinación institucional es clave, pero también lo es la prudencia de quienes visitan espacios naturales durante estos meses.