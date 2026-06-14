Valencia, 14 de junio de 2026 — La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en Valencia dedicada a la explotación sexual de mujeres transexuales. El operativo se ha saldado con la detención de cinco personas (cuatro mujeres y un hombre) y la liberación de nueve víctimas, todas ellas de nacionalidad sudamericana, que se encontraban retenidas contra su voluntad bajo un férreo control coactivo.

La red operaba de manera fuertemente jerarquizada. Mientras una parte de la cúpula se encargaba de la dirección general y los beneficios, otros integrantes asumían el control presencial de la vivienda, la gestión de la publicidad erótica en internet y el reparto del dinero.

Un control policial rutinario, el origen del caso

La investigación comenzó a finales del año pasado gracias a un control de seguridad rutinario en la vía pública. Los agentes identificaron a un hombre —que resultó ser el principal sospechoso— que portaba encima varios teléfonos móviles y libretas manuscritas con anotaciones detalladas sobre servicios sexuales.

A raíz de este hallazgo, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se hizo cargo de las pesquisas. El análisis económico de las cuentas de los sospechosos confirmó la actividad ilícita al registrar constantes ingresos en efectivo, transferencias sospechosas y gastos fijos destinados a financiar anuncios de contenido sexual en la web.

Explotación, drogas y «multas» para las víctimas

Las nueve mujeres liberadas se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, los miembros de la red ejercían una vigilancia absoluta sobre ellas, controlando todos sus movimientos e imponiéndoles sanciones económicas («multas») para aumentar su dependencia y sumisión.

Coacción bajo efectos de estupefacientes: Las pesquisas policiales determinaron que las víctimas eran obligadas a mantener los servicios sexuales de forma coactiva, en ocasiones habiendo sido inducidas al consumo de sustancias estupefacientes.

Además de la prostitución, la vivienda funcionaba como un punto de venta de sustancias ilegales para los clientes. La organización aumentaba sus beneficios ofreciendo cocaína, metanfetamina, tusi (cocaína rosa), medicamentos para la disfunción eréctil y popper.

Material intervenido y cargos criminales

Durante los registros efectuados en el inmueble, las fuerzas de seguridad intervinieron:

Dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Diversas cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y tusi.

Una báscula de precisión y herramientas para la dosificación y manipulación de la droga.

Documentación manuscrita con el registro de los servicios y las ventas de estupefacientes.

Los cinco arrestados se enfrentan a cargos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y tráfico de drogas. La Policía Nacional mantiene la operación abierta y no descarta realizar nuevas detenciones en los próximos días.