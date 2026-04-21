El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al ambicioso Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. Con una inversión récord de 7.000 millones de euros, el programa busca atajar la crisis habitacional mediante el blindaje del parque público, el apoyo a los jóvenes y la rehabilitación de inmuebles desocupados.

MADRID – 21 de abril de 2026. El Gobierno ha presentado hoy las claves del que será el marco de actuación en política de vivienda para los próximos cuatro años. El nuevo Plan Estatal no solo triplica el presupuesto de programas anteriores, sino que introduce medidas drásticas para incentivar la salida al mercado de viviendas vacías y facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables.

300 euros al mes para el alquiler joven

Una de las medidas estrella es el refuerzo de las ayudas directas al arrendamiento. El plan prevé una ayuda que puede alcanzar los 300 euros mensuales destinada específicamente a jóvenes de hasta 35 años. El objetivo es aliviar la carga financiera que supone el alquiler en las zonas tensionadas, permitiendo que el importe máximo de la renta protegida se sitúe en torno a los 900 euros.

Hasta 30.000 euros por reformar viviendas vacías

Para combatir la falta de oferta, el Ejecutivo ha diseñado un sistema de incentivos para los propietarios de inmuebles que lleven desocupados más de dos años. Se ofrecerán subvenciones de hasta 30.000 euros para financiar reformas y rehabilitaciones, con la condición de que la vivienda se destine posteriormente al alquiler asequible por un periodo mínimo de cinco años.

En el caso de municipios rurales o zonas con riesgo de despoblación, esta cuantía podrá incrementarse hasta los 35.000 euros, buscando así revitalizar el patrimonio inmobiliario de la denominada «España vaciada».

Blindaje de la Vivienda de Protección Oficial (VPO)

El plan marca un antes y un después en la gestión del parque público: todas las viviendas que se construyan bajo este programa tendrán la calificación de protegidas de por vida. Con esto, el Gobierno pretende evitar que los inmuebles financiados con dinero público acaben en el mercado libre tras unos años, asegurando un stock permanente de vivienda asequible.

Distribución de los fondos y plazos

El presupuesto total de 7.000 millones de euros será cofinanciado entre el Estado (60%) y las Comunidades Autónomas (40%). El reparto se estructura en tres ejes principales:

40% para la construcción de nueva vivienda asequible.

para la construcción de nueva vivienda asequible. 30% para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética.

para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética. 30% para ayudas directas y otros programas sociales.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, se espera que las conferencias sectoriales con las autonomías se celebren durante el mes de mayo, permitiendo que las primeras ayudas comiencen a desplegarse durante el segundo semestre de 2026.