La dirección deportiva liderada por Edu Villegas ya trabaja en una nueva reconstrucción tras las salidas confirmadas de pilares como Rubén Díez y Youness. El club apela a su histórico modelo de reinvención para afrontar el próximo mercado.

El AD Ceuta afronta el cierre de la temporada 2025-2026 con una filosofía clara: naturalidad ante el cambio. A pesar de que la mayoría de la plantilla finaliza contrato y varios nombres clave ya tienen el pie fuera del club, la entidad transmite un mensaje de absoluta serenidad. En las oficinas del Murube no hay alarmismo, sino un plan de trabajo ya en marcha para cubrir las bajas de futbolistas que pondrán rumbo a otros proyectos de categoría superior o con vínculos sentimentales.

Bajas confirmadas y destinos de peso

El club asume con normalidad que dos de sus piezas más importantes no vestirán la camiseta caballa la próxima campaña. La política de «cero problemas» se aplica a casos específicos donde la competencia o el corazón mandan:

Rubén Díez: Ha desestimado la oferta de renovación para firmar por el Real Zaragoza , el equipo de su tierra.

Ha desestimado la oferta de renovación para firmar por el , el equipo de su tierra. Youness: Todo apunta a que su próximo destino será el Real Oviedo.

Por otro lado, la renovación de Kialy Koné, considerada una de las joyas de la corona del equipo, sigue en punto muerto sin que se hayan producido avances significativos en las últimas semanas.

La cultura de la reinvención constante

Para entender la tranquilidad del Ceuta hay que mirar a su pasado reciente. En el último lustro, el equipo ha logrado pasar de Tercera RFEF al fútbol profesional (Segunda División) con un trasiego constante de jugadores. De hecho, del equipo de hace cinco años solo resisten en la plantilla Albert Capa y Aisar Ahmed.

El éxito del modelo reside en la capacidad de Edu Villegas para encontrar sustitutos de garantías. Por el club han pasado nombres de la talla de Alberto Reina, Rodri Ríos o Chris Uche, cuyas salidas fueron cubiertas con éxito para seguir escalando categorías.

El mensaje de Luhay Hamido: «Fuera hace mucho frío»

El presidente del club, fiel a su estilo directo, ha querido tranquilizar a la afición a través de sus redes sociales. Luhay Hamido restó importancia a los rumores de ofertas masivas y defendió el valor de pertenecer a la entidad ceutí:

«Aquí solo quien quiera y queramos que esté. Que fuera de Ceuta hace mucho frío. Los que entran por los que salen», sentenció el mandatario.

Con esta premisa, el Ceuta se prepara para un nuevo mercado de fichajes donde, una vez más, el bloque sufrirá una transformación profunda para seguir compitiendo en la élite del fútbol español.