El Gobierno japonés de Sanae Takaichi ha aprobado este martes un giro histórico en su política de seguridad. La medida permite la exportación de armamento ofensivo a países aliados, buscando fortalecer la disuasión regional ante el auge de China y las tensiones en el Pacífico.

TOKIO – 21 de abril de 2026. En una decisión que marca el fin de una era para el orden internacional de posguerra, el Gabinete de Japón ha dado luz verde a una revisión radical de sus «Principios de Transferencia de Equipos y Tecnología de Defensa». Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el país nipón podrá exportar armamento letal, incluyendo misiles y aeronaves de combate, a naciones con las que mantenga acuerdos de seguridad.

Un giro estratégico frente a la amenaza regional

Este movimiento responde a una realidad geopolítica cada vez más compleja. Según el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, el objetivo no es solo fortalecer la industria nacional de defensa, sino «crear un entorno de seguridad que garantice la paz mediante la disuasión». El Gobierno argumenta que la capacidad de suministrar equipo a socios estratégicos —como Filipinas, Australia o Polonia— es vital para contrarrestar la expansión militar de Pekín y la inestabilidad derivada de la guerra en Ucrania.

Los detalles del plan: controles y «exámenes estrictos»

A pesar de la trascendencia del cambio, el Ejecutivo ha subrayado que la exportación no será indiscriminada. El nuevo marco establece:

Uso exclusivo por aliados: Las armas solo podrán venderse a países con los que Japón tenga tratados de cooperación en defensa.

Las armas solo podrán venderse a países con los que Japón tenga tratados de cooperación en defensa. Prohibición de reexportación: Los compradores no podrán transferir el armamento a terceros países involucrados en conflictos activos sin el consentimiento expreso de Tokio.

Los compradores no podrán transferir el armamento a terceros países involucrados en conflictos activos sin el consentimiento expreso de Tokio. Proyectos conjuntos: La medida facilita el desarrollo del futuro avión de combate de sexta generación que Japón diseña junto a Reino Unido e Italia.

División social y reacción de China

La decisión ha sido recibida con una fuerte oposición interna. Según encuestas publicadas por medios como The Asahi Shimbun, cerca del 67% de la población nipona se opone a la exportación de armas letales, temiendo que esto erosione el espíritu pacifista del Artículo 9 de la Constitución. Manifestantes se han concentrado hoy frente a la Dieta (Parlamento) al grito de «¡No a las armas, sí a la paz!».

En el ámbito internacional, China ha reaccionado de inmediato, expresando su «seria preocupación». El Ministerio de Exteriores chino ha calificado la medida como un «giro militarista» y ha instado a Tokio a «reflexionar sobre su historia de agresión» para no dañar la estabilidad regional.

Impacto económico y militar

Con este paso, Japón no solo busca ser un pilar de seguridad en Asia, sino también revitalizar su sector tecnológico. Ya el pasado sábado, como preludio a este anuncio, se firmó un contrato con Australia para la entrega de tres fragatas de Mitsubishi, a las que se sumarán otras ocho de fabricación conjunta. Este es solo el primer paso de un ambicioso plan de rearme que pretende duplicar el gasto militar nipón en los próximos años.