El presentador reacciona de forma destemplada en televisión tras difundirse un vídeo viral en el que el comandante de la aeronave hace creer efímeramente a los viajeros que Argentina había ganado la final frente a España.

La difusión de un vídeo grabado en el interior de un avión repleto de viajeros de nacionalidad argentina ha generado multitud de reacciones a nivel internacional tras la celebración de la final del Mundial de fútbol entre la selección española y el combinado sudamericano. El suceso aconteció durante un vuelo en el que el comandante de la aeronave decidió realizar un anuncio por la megafonía de la cabina sobre el resultado del encuentro disputado entre La Roja y la selección de Argentina.

Durante la comunicación transmitida desde la cabina, el piloto español comenzó dirigiéndose a los pasajeros para informarles del desarrollo del encuentro deportivo. «Ha sido un partido muy disputado hasta el final con prórroga incluida», señalaba el responsable de la aeronave antes de proseguir con su mensaje: «Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos». Estas palabras iniciales provocaron un estallido inmediato de júbilo y celebraciones entre los viajeros en el interior del avión, quienes asumieron que su equipo se había proclamado vencedor del campeonato.

Sin embargo, la celebración duró breves instantes. Seguidamente, el comandante completó su locución añadiendo que «España ha ganado el Mundial», provocando un silencio absoluto en toda la aeronave. La escena de confusión y posterior desilusión fue registrada en vídeo por una de las pasajeras y difundida con rapidez a través de las redes sociales.

La broma gastada por el piloto español ha suscitado reacciones extremas en el país sudamericano, destacando de forma especial la postura adoptada por el periodista y presentador de radio y televisión argentino Eduardo Guillermo Feinmann. Durante la emisión de su programa de televisión, el comunicador arremetió con dureza contra el máximo responsable del vuelo antes de dar paso a las imágenes virales. «Miren este hijo de su madre, piloto español de un avión lleno de argentinos. Hizo esto», afirmó el presentador en antena.

Tras la proyección del fragmento audiovisual grabada por los pasajeros, Feinmann volvió a dirigirse de forma vehemente al comandante de la aeronave para expresar su indignación. «Ahí el tipo anuncia que ganó Argentina. Yo le espero en la puerta. Tremendo hijo de puta, esas cosas no se hacen. Tremendo cabrón», aseveró el periodista argentino ante la audiencia. Durante el análisis posterior en el plató, otro de los tertulianos del espacio televisivo calificó la actuación del comandante como «un chiste de mal gusto».