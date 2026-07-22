Los fundadores de un entramado digital y empresarial internacional han sido arrestados tras el levantamiento de sus restricciones de movilidad en Rumanía, mientras la investigación periodística de ‘The New Yorker’ detalla el origen y funcionamiento de su red.

Los hermanos Andrew y Tristan Tate han sido detenidos en la ciudad de Miami por las autoridades estadounidenses a petición del Reino Unido, país donde afrontan nuevas acusaciones por presuntos delitos sexuales y trata de personas. El arresto se ha producido pocos días después de su llegada a territorio norteamericano, a donde se habían desplazado tras levantar Rumanía las restricciones que limitaban sus movimientos durante años y confiando en que sus problemas judiciales empezaran a quedar atrás. Ambos investigados niegan los cargos presentados contra ellos y sostienen ser víctimas de una persecución política, al tiempo que defienden ante las autoridades británicas y rumanas que la causa responde a una campaña orientada a destruirlos.

La trayectoria de los hermanos, que pasaron de una situación de pobreza a articular una estructura internacional, ha sido documentada en la investigación periodística titulada «El imperio del abuso de Andrew Tate», elaborada por la periodista Heidi Blake y publicada en «The New Yorker». El trabajo se fundamenta en el análisis de miles de mensajes privados, documentos judiciales, entrevistas y archivos policiales. Según dicha documentación, el engranaje evolucionó desde una pequeña operación de retransmisiones por cámara web basada en un apartamento de Luton hasta convertirse en un entramado bajo investigación oficial, respecto al cual los Tate insisten en que todas las relaciones establecidas fueron consentidas.

El contexto personal de los hermanos estuvo marcado por la figura de su padre, Emory Tate, un jugador de ajedrez caracterizado en la investigación como un hombre violento, inestable y obsesionado con las conspiraciones. Andrew y Tristan crecieron en un entorno de castigos físicos e intimidación. Tras abandonar los estudios, Andrew inició una carrera en el kickboxing bajo el seudónimo de King Cobra, disciplina en la que Tristan siguió sus pasos. A pesar de lograr la notoriedad deportiva y de proclamarse campeón, Andrew mantenía deudas económicas y en 2014 contabilizaba escasos bienes materiales, un vehículo financiado y cinco parejas sentimentales a las que comenzó a considerar un activo.

El modelo de negocio se inició tras detectar un anuncio sobre páginas de pornografía por cámara web. La primera participante en el proyecto fue Bibiana Hruskova, relación que sirvió para desarrollar los métodos aplicados posteriormente. La dinámica operativa establecía que, mientras las mujeres aparecían en pantalla, Andrew respondía a los usuarios desde otro ordenador con el teclado de la modelo desconectado, creando vínculos emocionales para persuadir a los clientes de enviar dinero. Tras obtener más de cien mil dólares en el primer mes de actividad, los hermanos ampliaron la captación mediante mensajes masivos a jóvenes en Facebook, Instagram y aplicaciones de citas, seleccionando perfiles que presentaran vulnerabilidad o escasos recursos económicos.

En el año 2015, los hermanos abandonaron el Reino Unido para fijar su residencia en Rumanía. El traslado coincidió con la presentación de varias denuncias contra Andrew en territorio inglés y con sus manifestaciones relativas a que Europa del Este presentaba un entorno judicial más favorable ante acusaciones de agresión sexual. En el país carpatino ampliaron sus inversiones hacia el sector inmobiliario y los casinos, estableciendo su centro de operaciones en una residencia dotada de puertas blindadas, sistemas de videovigilancia, cajas fuertes con dinero y relojes, cinturones de campeón y una fotografía de su padre.

La estructura organizativa se distribuía mediante el reparto de funciones entre ambos investigados. Andrew ejercía como imagen pública, captador y difusor de contenidos sobre disciplina y enriquecimiento combinados con discursos misóginos, mientras que Tristan gestionaba la estructura económica, el patrimonio inmobiliario y el funcionamiento diario del negocio. La proyección mediática se multiplicó a través de Hustlers University, plataforma de pago cuyos usuarios difundían fragmentos de vídeo para sumar suscriptores mediante marketing de afiliación, así como mediante la War Room, una hermandad masculina con un código interno que incluía pautas para entablar relaciones con mujeres y derivarlas al trabajo sexual en línea. Actualmente, ambos afrontan el proceso solicitado por las autoridades judiciales británicas.