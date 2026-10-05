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La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha llevado a cabo, desde primera hora de la mañana de hoy, trabajos de limpieza y retirada de residuos en la playa del Trampolín. Esta acción se realiza tras el desalojo de la zona por parte de la Policía Nacional.

Durante la jornada de ayer, el operativo de limpieza permitió retirar más de 61 toneladas de basura. En la jornada de hoy, el dispositivo es similar al desarrollado anteriormente, contando con más de medio centenar de operarios de limpieza y varios vehículos de maquinaria pesada, entre ellos camiones y retroexcavadoras.

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Los medios operativos se encargan de la retirada de los restos de las casetas y cabañas que han permanecido en la orilla durante casi dos meses, así como de otras instalaciones situadas en la zona baja del monte, en las inmediaciones de la playa. La Consejería destaca la colaboración de la Ciudad en estas labores inmediatas de limpieza tras el desalojo establecido por el mando único debido a la situación excepcional.