Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, se desplazarán esta tarde al Hospital Universitario de Toledo para visitar a las personas que permanecen ingresadas y heridas.

Según ha confirmado de forma oficial la Casa Real, la visita institucional de los monarcas está programada para las 15:00 horas, momento en el que acudirán al centro hospitalario para conocer de primera mano el estado de salud de los afectados y transmitir su apoyo a los familiares y a los equipos médicos que los atienden.

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La Casa Real confirma la agenda oficial de la visita tras la catástrofe ferroviaria en Toledo

La Casa Real ha detallado el horario y el escenario de la agenda institucional prevista para la jornada de este jueves tras el siniestro registrado en la red de alta velocidad. A las 15:00 horas, los Reyes Felipe VI y Letizia llegarán a las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo, centro sanitario de referencia en la provincia donde se encuentra ingresado un grupo de los heridos rescatados en el lugar de la colisión entre los dos convoyes a la altura de Urda.

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Esta visita al centro hospitalario por parte de los Reyes responde a la voluntad de la Jefatura del Estado de acompañar a las víctimas del siniestro en las horas posteriores a la tragedia. Durante la estancia en las dependencias de Toledo, los monarcas mantendrán contacto con los sanitarios encargados de la asistencia médica y con las personas que continúan recuperándose de las lesiones provocadas por el impacto de los trenes.

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El Hospital Universitario de Toledo acoge la presencia de los monarcas a las 15:00 horas

El dispositivo en el Hospital Universitario de Toledo está coordinado para recibir la llegada de los Reyes a las 15:00 horas de este jueves. Fuentes de la Casa Real han formalizado el anuncio del desplazamiento a las dependencias hospitalarias, un enclave donde se concentran parte de los esfuerzos de atención sanitaria y seguimiento de los lesionados que sobrevivieron al descarrilamiento y posterior choque de las unidades ferroviarias en el trazado de Urda.

La presencia de Don Felipe y Doña Letizia a las 15:00 horas en el hospital toledano se suma a las actuaciones de seguimiento de la emergencia, ofreciendo un testimonio directo de respaldo a los profesionales del sistema de salud y a las familias de los ciudadanos atendidos tras la colisión.