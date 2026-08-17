Un importante cambio de tendencia afectará a la recta final del verano en la Península Ibérica. Según las predicciones del joven aficionado a la meteorología Jorge Rey y las confirmaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) traerá consigo episodios de gran inestabilidad, chubascos intensos y un notable aumento de la nubosidad tras semanas de calor extremo.

Llegada de una DANA y alerta por tormentas

El pronóstico meteorológico señala que la inestabilidad se manifestará con especial fuerza en diversas regiones a partir de las horas centrales del día:

Zonas afectadas: Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución y chubascos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, la provincia de Cádiz, el bajo Ebro y los Pirineos.

Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución y chubascos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, la provincia de Cádiz, el bajo Ebro y los Pirineos. Precipitaciones y nieblas: El Cantábrico registrará precipitaciones débiles, mientras que en el Estrecho, Ceuta y Melilla se formarán bancos de niebla y nubes bajas con tendencia a remitir.

Contraste térmico: altas temperaturas en el interior y el sur

Pese a la llegada de las tormentas, las temperaturas máximas continuarán en valores elevados en buena parte del territorio:

Zona / Región Previsión de Temperaturas Fenómenos Destacados Valles del Guadalquivir y Tajo Pueden superar puntualmente los 40 °C Calor extremo y bochorno Mitad sur, Noreste, Madrid, Galicia y Baleares Máximas superiores a los 35 °C Subida de mínimas en el centro Zonas de montaña, Centro y Sur En ascenso o sin cambios significativos Tormentas e inestabilidad por la tarde

Las noches se mantendrán calurosas en el suroeste y en los litorales mediterráneos, donde las mínimas no bajarán de los 20 °C, mientras que los vientos soplarán de moderados a fuertes en áreas de tormenta y en el litoral gallego.