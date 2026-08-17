Un importante cambio de tendencia afectará a la recta final del verano en la Península Ibérica. Según las predicciones del joven aficionado a la meteorología Jorge Rey y las confirmaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) traerá consigo episodios de gran inestabilidad, chubascos intensos y un notable aumento de la nubosidad tras semanas de calor extremo.
Llegada de una DANA y alerta por tormentas
El pronóstico meteorológico señala que la inestabilidad se manifestará con especial fuerza en diversas regiones a partir de las horas centrales del día:
- Zonas afectadas: Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución y chubascos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, la provincia de Cádiz, el bajo Ebro y los Pirineos.
- Precipitaciones y nieblas: El Cantábrico registrará precipitaciones débiles, mientras que en el Estrecho, Ceuta y Melilla se formarán bancos de niebla y nubes bajas con tendencia a remitir.
Contraste térmico: altas temperaturas en el interior y el sur
Pese a la llegada de las tormentas, las temperaturas máximas continuarán en valores elevados en buena parte del territorio:
|Zona / Región
|Previsión de Temperaturas
|Fenómenos Destacados
|Valles del Guadalquivir y Tajo
|Pueden superar puntualmente los 40 °C
|Calor extremo y bochorno
|Mitad sur, Noreste, Madrid, Galicia y Baleares
|Máximas superiores a los 35 °C
|Subida de mínimas en el centro
|Zonas de montaña, Centro y Sur
|En ascenso o sin cambios significativos
|Tormentas e inestabilidad por la tarde
Las noches se mantendrán calurosas en el suroeste y en los litorales mediterráneos, donde las mínimas no bajarán de los 20 °C, mientras que los vientos soplarán de moderados a fuertes en áreas de tormenta y en el litoral gallego.