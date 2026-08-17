El regidor de Cuenca, el socialista Darío Dolz, ha manifestado que «toca ya que haya elecciones generales» y ha abogado por que se celebren «lo antes posible». A pesar de realizar estas declaraciones «desde la lealtad a las siglas» del PSOE, el regidor ha admitido que «la situación en algunos momentos es totalmente insostenible».

Rechazo a un ‘súper domingo’ en 2027

Dolz ha descartado la opción de posponer la cita con las urnas para hacerla coincidir el 23 de mayo de 2027 con los comicios municipales y autonómicos en un ‘súper domingo’ electoral. El alcalde argumenta que el contexto político nacional difiere del ámbito local, puesto que en las elecciones municipales se valora de forma más directa a las personas que a los partidos.

Incógnita sobre un tercer mandato

A pesar de manifestar su deseo de seguir trabajando por la ciudad y destacar el balance de sus siete años de gestión, Dolz no ha aclarado aún si optará a un tercer mandato al frente de la alcaldía. Según ha señalado, tomará una decisión definitiva tras la conclusión de las fiestas de San Mateo el próximo 21 de septiembre.

Llamamiento a los votantes de ‘Cuenca Nos Une’

Tras el reciente fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, líder de la formación independiente ‘Cuenca Nos Une’ y socio de gobierno del PSOE durante las dos últimas legislaturas, Dolz ha tenido palabras de recuerdo para quien consideraba «un hermano mayor». Con miras al nuevo panorama local, ha apelado al electorado de esta formación para que reconozca el trabajo conjunto realizado en la ciudad y deposite su confianza en el Partido Socialista en las próximas municipales.