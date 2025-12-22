El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo estratégico con EH Bildu para extender la vigencia del escudo social durante todo el año 2026. Este pacto garantiza la continuidad de medidas de protección ciudadana que, en principio, iban a decaer el próximo 31 de diciembre.

El anuncio se produce en un lunes de máxima intensidad política, marcado por la remodelación del Consejo de Ministros y el silencio del presidente ante el reciente descalabro electoral del PSOE en Extremadura.

Blindaje contra desahucios y cortes de suministros

Según ha confirmado la formación soberanista, el acuerdo asegura que el próximo Consejo de Ministros apruebe un decreto para mantener las siguientes protecciones durante los próximos doce meses:

Vivienda: Se prorroga la prohibición de desahucios para personas vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional.

Se prorroga la prohibición de para personas vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional. Suministros básicos: Se mantiene el veto a los cortes de luz, agua y gas para los colectivos más desfavorecidos.

Se mantiene el veto a los para los colectivos más desfavorecidos. Bono social: Se garantiza la continuidad del bono social eléctrico en sus condiciones actuales.

Un Ejecutivo renovado tras el golpe en Extremadura

La firma de este acuerdo coincide con la comparecencia institucional de Pedro Sánchez, quien hoy ha presentado a su nuevo equipo tras la salida de Pilar Alegría (candidata a la presidencia de Aragón). Milagros Tolón asume la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que Elma Saiz refuerza su peso político como nueva portavoz del Ejecutivo.

Sánchez ha asegurado afrontar esta segunda mitad de la legislatura «con ganas» y «con las pilas cargadas», ignorando las preguntas sobre la pérdida de la hegemonía socialista en Extremadura este pasado domingo y la creciente presión de Sumar. El socio minoritario de la coalición sigue exigiendo «cambios profundos» en el organigrama para atajar el desgaste por los recientes casos de acoso y corrupción.

Próximos pasos

Las nuevas ministras, Tolón y Saiz, se estrenarán oficialmente en sus cargos este martes 23 de diciembre, en el que será el último Consejo de Ministros del año. Será en esta sesión donde se ratifique el decreto que incorpore las medidas pactadas con Bildu para dar seguridad jurídica a los beneficiarios del escudo social antes de que termine 2025.