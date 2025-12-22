La tensión entre Ilia Topuria e Islam Makhachev ha alcanzado su punto de ebullición. El hispano-georgiano, actual doble campeón de la UFC tras conquistar el cinturón del peso ligero ante Charles Oliveira el pasado mes de junio, ha enviado un mensaje incendiario al daguestaní, dejando clara su intención de arrebatarle el título del peso wélter y humillar a su equipo en el proceso.

En una entrevista concedida a ‘eldoberdanMMA’, «El Matador» no solo ha reafirmado su deseo de lograr la triple corona, sino que ha personalizado su rivalidad con el clan de Daguestán, apuntando directamente a la leyenda Khabib Nurmagomedov.

La estrategia de Ilia: «Someterlo delante de Khabib»

Topuria, conocido por su confianza inquebrantable, ha detallado cómo imagina su combate ideal contra Makhachev. A pesar de que el público suele destacar su boxeo, Ilia ha recordado que su base es el suelo:

«Mi punto fuerte es el suelo. Te puedo sacar una finalización desde cualquier posición… Con Islam, es algo que el público quisiera ver. Dominarlo de pie, darle sus tres o cuatro manos, y someterlo después en la esquina delante de Khabib. Son tan chulos y arrogantes que me encantaría someterlo delante de él», afirmó el campeón.

Ilia no se detuvo ahí y lanzó una advertencia directa a Nurmagomedov, mentor de Islam: «Si después quiere pasar Khabib, le piso la cabeza con mucho gusto».

Una cartelera histórica en la Casa Blanca

El escenario para este choque de trenes podría ser inédito. Dana White, CEO de la UFC, ha confirmado que la compañía planea un evento histórico en la Casa Blanca para el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250º aniversario de la independencia de EE. UU.

El plan de White es ambicioso: una cartelera con hasta nueve combates titulares. Tanto Topuria como Makhachev han expresado su deseo de encabezar este evento. Ilia ha dejado la pelota en el tejado de la organización: «Si ellos quieren contar conmigo, obviamente no soy de los tipos que desaprovechan las oportunidades».

Retraso en el regreso de ‘El Matador’

A pesar del fuego cruzado, los aficionados deberán esperar. Ilia Topuria ha confirmado que no estará disponible durante el primer trimestre de 2026 debido a asuntos personales que debe resolver antes de volver a la jaula.

Por su parte, Islam Makhachev llegará a este hipotético duelo como el número 1 libra por libra y monarca del peso wélter, tras su reciente victoria por decisión unánime ante Jack Della Maddalena en noviembre. El duelo no solo pondría en juego un cinturón, sino el legado de dos de las facciones más dominantes en la historia de las artes marciales mixtas.