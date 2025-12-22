El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 sigue repartiendo suerte en el Teatro Real. A media mañana, los niños de San Ildefonso han cantado el número 78477, que ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios que contempla el bombo.

Este premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone que cada poseedor de un décimo con el número 78477 recibirá la suma de 20.000 euros.

Cobro íntegro sin retenciones de Hacienda

Una de las particularidades de este premio es que los ganadores recibirán la cantidad total en sus cuentas. Al ser de 20.000 euros por décimo, no supera el umbral de los 40.000 euros fijado por la Agencia Tributaria para empezar a tributar. Por tanto, el 78477 está exento de impuestos y los agraciados cobrarán los 20.000 euros de forma íntegra.

La suerte de los cuartos premios

Aunque el foco suele estar en El Gordo, los cuartos premios son muy celebrados por la elevada cuantía que representan frente a la inversión inicial de 20 euros. Este número ha sido cantado tras la salida del segundo premio (70.048), manteniendo el ritmo constante de una mañana cargada de premios por todo el país.

El sorteo continúa en el Teatro Real a la espera de que salga el segundo de los cuartos premios y, por supuesto, el esperado primer premio.