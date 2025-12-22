El AD Ceuta cerró un 2025 histórico con un triunfo por 1-3 en Anoeta, un resultado que el técnico José Juan Romero calificó en rueda de prensa como “un zapatazo gordo” y la guinda de un año “mágico” para el club.

Romero destacó la sorprendente posición del equipo en la tabla: “Ni de lejos esperábamos tener 29 puntos. Para un recién ascendido, es algo impresionante”, y valoró la actuación de sus jugadores: “A pesar de que ellos se pusieron por delante, sabíamos que su principal virtud era el contragolpe. Hemos tenido el dominio absoluto del partido y la segunda parte fue totalmente nuestra”.

El entrenador también hizo balance de la temporada: “Creo recordar que el Ceuta solo ha perdido 4 o 5 partidos en 2025, lo cual es una barbaridad. Felicitar a todos los jugadores que me han acompañado durante todo el año y, sobre todo, a nuestra afición, que lo ha hecho posible”.

Con esta victoria, el Ceuta cierra un año inolvidable y se consolida como uno de los equipos revelación de la temporada, dejando claro que su ascenso no fue casualidad.