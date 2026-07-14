LOGROÑO — La Guardia Civil investiga a un menor de 14 años en Logroño como presunto autor de múltiples delitos relacionados con la creación y difusión de material pornográfico falso mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Las víctimas de las manipulaciones son nueve de sus compañeras de instituto, todas ellas menores de edad.

Al investigado se le imputan los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, corrupción de menores y pornografía infantil, según ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil en una nota de prensa.

Obtención, manipulación y difusión en portales de adultos

Las pesquisas policiales determinaron que el joven conocía a todas las afectadas de manera personal y realizaba un seguimiento de sus actividades digitales. Valiéndose de que los perfiles en redes sociales de las víctimas tenían carácter público, el menor recopiló varias imágenes de sus rostros sin consentimiento alguno.

Posteriormente, aplicó herramientas de inteligencia artificial generativa con el propósito de «desnudarlas digitalmente» y sexualizar sus cuerpos. Una vez generado el material pornográfico sintético (conocido técnicamente como deepfakes), el menor lo distribuyó a través de una página de pornografía comercial para adultos.

Para maximizar el alcance de la difusión, el joven abrió un perfil específico en dicha plataforma bajo el lema: «Subo chicas de mi insti hechas con IA». El material pornográfico falso fue clasificado metódicamente en carpetas individuales bautizadas con los datos personales de cada una de las menores, lo que facilitó de forma inmediata su identificación social en el entorno del centro escolar y multiplicó el daño emocional y el acoso hacia las víctimas.

En pocas horas, y antes de que las autoridades lograran la retirada forzosa de los archivos de los servidores de la plataforma, las imágenes ya acumulaban en torno a 40.000 visualizaciones.

CONSECUENCIAS LEGALES Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

El caso ha sido trasladado formalmente a la Fiscalía de Menores de La Rioja para que determine el procedimiento penal a seguir con el adolescente, dada su franja de edad penal.

Asimismo, y de acuerdo con el marco legal vigente en la legislación civil española, los progenitores o tutores legales del joven investigado deberán asumir la responsabilidad civil de manera solidaria. Esto implica que tendrán que hacer frente con su propio patrimonio a las correspondientes indemnizaciones económicas que determine la justicia para resarcir los graves daños morales causados a las nueve víctimas y sus familias.