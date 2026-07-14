BARCELONA — Los equipos de emergencias han localizado este martes los cadáveres de dos hermanos gemelos de 11 años en el cauce del río Ter a su paso por Manlleu (Barcelona). Los indicios y las primeras hipótesis de los Mossos d’Esquadra apuntan a que los menores fallecieron víctimas de un ahogamiento accidental.

La alerta se activó en torno a la una de la madrugada de este martes. La Policía Local de Manlleu dio el aviso a los Mossos d’Esquadra tras la denuncia de la familia de los menores, de origen ghanés, quienes explicaron que los gemelos habían salido a jugar al fútbol a última hora de la tarde del lunes y no habían regresado a su domicilio.

Tras recibir el aviso, se estableció un amplio dispositivo de búsqueda por las inmediaciones y las zonas que solían frecuentar los hermanos, con especial hincapié en las proximidades del río.

Localización de la ropa y operativo subacuático

El operativo policial, que contó con el soporte de drones para el rastreo aéreo, activó por la mañana a los agentes de la Unidad Subacuática de los Mossos d’Esquadra ante la sospecha de que los niños hubieran podido caer al agua.

En torno a las 11:30 horas, los equipos de rastreo localizaron en la orilla del río diversas prendas de ropa que coincidían exactamente con las que llevaban los gemelos antes de desaparecer. Este hallazgo acotó la búsqueda en el cauce fluvial.

Poco después, sobre las 13:00 horas, los submarinistas localizaron el primer cuerpo en el fondo del río Ter. Una hora más tarde, a las 14:00 horas, fue hallado el segundo cadáver en la misma zona.

A falta de que las pruebas dactilares confirmen oficialmente sus identidades, la descripción de los cadáveres coincide plenamente con la de los hermanos desaparecidos. Tras obtener la autorización judicial, se procedió al levantamiento de los cuerpos a las 15:30 horas para su traslado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, donde se les practicarán las autopsias pertinentes.

CONSTERNACIÓN Y LUTO EN LA COMARCA DE OSONA

La tragedia ha provocado una profunda conmoción social e institucional en Cataluña: