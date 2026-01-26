El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado aplazar el homenaje de Estado en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), previsto inicialmente para el próximo 31 de enero, con el objetivo de facilitar la asistencia del mayor número posible de familiares.

Según han informado fuentes del Ejecutivo central, la decisión se ha tomado tras mantener conversaciones con una amplia mayoría de las familias afectadas, muchas de las cuales han trasladado su imposibilidad de acudir en la fecha prevista o su preferencia por que el acto se celebre más adelante.

Ante esta situación, ambas administraciones han consensuado posponer el homenaje y fijar una nueva fecha en el futuro, priorizando así la participación de los allegados de las víctimas.

El pasado 21 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, habían acordado por vía telefónica la celebración de un homenaje de Estado el sábado 31 de enero en Huelva, provincia de residencia de aproximadamente la mitad de las personas fallecidas en el accidente.

En comunicados casi idénticos emitidos entonces de forma simultánea, ambos gobiernos explicaron que los dos mandatarios intercambiaron información sobre la atención a las víctimas y el desarrollo de los trabajos en la zona del siniestro.

Fuentes del Gobierno central ya habían señalado días atrás que, antes de confirmar el funeral de Estado, era necesario esperar a la recuperación e identificación de todas las víctimas mortales, así como coordinar agendas con la Casa Real, lo que finalmente también ha influido en el aplazamiento del acto.

Mientras tanto, este domingo se ha celebrado en Adamuz un funeral organizado por el Obispado de Córdoba, que ha reunido a autoridades, familiares y vecinos del municipio. La ceremonia, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, contó con la participación de una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés de Adamuz y el obispo emérito Demetrio Fernández.

Al acto acudieron también representantes de distintos ámbitos de la provincia y vecinos de la localidad, muchos de los cuales colaboraron en las labores de ayuda desde los primeros momentos tras conocerse el accidente.