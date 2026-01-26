La red de Rodalies ha comenzado a recuperar de forma progresiva la circulación de trenes este lunes, aunque el servicio sigue registrando alteraciones generalizadas a causa de una incidencia informática en el centro de control de Adif que ha provocado una nueva jornada de caos ferroviario.

El problema técnico, que se ha solucionado solo de manera parcial, ha obligado a reanudar y suspender el servicio en dos ocasiones a lo largo de la mañana. Según ha informado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la circulación quedó estabilizada a las 07:38 horas y se prevé que mejore de manera “gradual y progresiva” durante el resto del día.

Carmona ha explicado que la avería tiene un impacto comparable al que supondría la caída del centro de control de semáforos en ciudades como Barcelona o Madrid. “Todo se apaga y, cuando se recupera, empieza a funcionar. El problema se ha reproducido y eso ha provocado más cancelaciones”, ha señalado.

Malestar entre los usuarios

La situación ha generado una fuerte indignación entre los viajeros, muchos de los cuales han visto nuevamente frustrados sus desplazamientos habituales al trabajo o a otras gestiones diarias, en una jornada marcada por retrasos, cancelaciones y falta de información.

Desde Renfe, su portavoz ha vuelto a pedir disculpas a los usuarios y ha insistido en que los técnicos están trabajando para estabilizar el servicio y restablecer la normalidad de forma progresiva.

Reacción del Govern

El Govern ha reaccionado al nuevo episodio de incidencias exigiendo “soluciones inmediatas” tanto a Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, como a Renfe, operador del servicio. A través de un mensaje en la red social X, el Ejecutivo catalán ha anunciado el refuerzo de los autobuses interurbanos y la publicación de una orden de teletrabajo para este lunes.

Asimismo, el Govern ha avanzado que mantendrá una reunión con los agentes sociales y económicos para abordar la crisis que atraviesa el servicio de Rodalies.

Investigación en marcha

Por su parte, el director de comunicación de Adif, Salvador Almenar, ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio que el origen del problema es un “fallo informático” en el sistema de comunicación del centro de regulación ferroviaria situado en la estación de França.

Almenar ha señalado que el reinicio del servicio tuvo que suspenderse en varias ocasiones por motivos de seguridad y ha confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la incidencia.

“No descartamos ninguna opción. No sabemos qué ha pasado”, ha afirmado.