El Gobierno español reforzará este año los tribunales de instancia y otros órganos judiciales con la creación de 500 nuevas plazas, lo que supone un incremento del 8,5 % de la plantilla actual de 5.876 puestos. La medida, anunciada este lunes por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se formalizará mediante un real decreto que incorporará las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las comunidades autónomas y ministerios como Hacienda e Igualdad.

De las 500 plazas, 363 se destinarán a tribunales de instancia, 2 al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados, incluyendo audiencias provinciales (71), tribunales superiores de Justicia (7), Audiencia Nacional (4) y Tribunal Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, que podrán trasladarse según las necesidades de carga de trabajo. Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana serán las comunidades que recibirán más unidades judiciales, atendiendo a criterios de población y litigiosidad.

El Ministerio destaca que se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año y que será posible gracias a la ley de eficiencia del servicio público de justicia. Este nuevo modelo permite formar tribunales de instancia con varios jueces apoyados por una única oficina técnica, reduciendo el coste de creación de cada plaza a 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que costaba un juzgado tradicional. En total, la inversión prevista para estas 500 plazas será de 55,7 millones de euros.

Paralelamente, continúa su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, que contempla la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en los próximos tres años.