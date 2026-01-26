La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre con claros signos de violencia en el parque de Madrid Río, en la capital, a primera hora de este lunes.

Según ha podido confirmar EFE, el cuerpo fue localizado por un hombre que paseaba a su perro por la zona. El cadáver se encontraba ensangrentado y presentaba evidencias de una muerte violenta en un área arbolada del parque, a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón.

Hasta el lugar se han desplazado varios agentes de la Policía Nacional, que han acordonado la zona y están realizando una inspección ocular en busca de posibles pruebas, entre ellas algún arma blanca que pudiera estar relacionada con los hechos.

El cuerpo del fallecido permanece cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver, mientras los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias del suceso y la identidad de la víctima.