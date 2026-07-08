En una macrooperación internacional, la Policía Nacional ha desarticulado una peligrosa red transnacional dedicada al tráfico de personas y al narcotráfico. A la organización criminal se le atribuye la entrada irregular de más de 400 personas en España y la responsabilidad del trágico hundimiento de una embarcación en 2022, en el que fallecieron 12 personas.

El operativo se ha saldado con un total de 24 personas detenidas: 20 en territorio español y 4 en Bélgica.

Una operación con sello internacional

La investigación ha requerido una estrecha cooperación policial europea para desmantelar la estructura delictiva. El despliegue ha contado con la colaboración de la Policía Nacional de Francia, la Policía Federal belga y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Los arrestos se han concentrado principalmente en el arco mediterráneo y el centro del país:

Alicante: 12 detenidos (epicentro de la red en España).

12 detenidos (epicentro de la red en España). Otras provincias españolas: Detenciones en Madrid, Vitoria y Murcia.

Detenciones en Madrid, Vitoria y Murcia. Bélgica: 4 detenidos.

Doble negocio ilegal: Cobros de hasta 10.000€ y narcotráfico

El modus operandi de la red destapa un lucrativo y peligroso negocio bidireccional que aprovechaba las rutas marítimas para maximizar sus beneficios:

Tráfico de personas: La red captaba a los migrantes en Argelia y los trasladaba hacia las costas españolas a bordo de lanchas de gran potencia. Por cada trayecto, exigían a las víctimas cantidades que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros .

La red captaba a los migrantes en Argelia y los trasladaba hacia las costas españolas a bordo de lanchas de gran potencia. Por cada trayecto, exigían a las víctimas cantidades que oscilaban . Ruta inversa de la droga: La organización no dejaba las embarcaciones vacías. Aprovechaban el viaje de retorno o las conexiones logísticas para introducir en Argelia importantes cantidades de cocaína y droga sintética procedente del norte de Europa.