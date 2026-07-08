Miércoles de los que invitan a no complicarse: ¿noticias para empezar, entretenimiento a mitad de la noche y un cierre potente? Así se presenta la programación del miércoles 8 de julio de 2026 en las principales cadenas, con opciones muy distintas entre sí para que aciertes según tu plan.

Te lo dejamos por bloques y, además, con una selección de imprescindibles en cada cadena para que no tengas que hacer zapping durante horas.

La 1

20:00 Camino a NY

Camino a NY 20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Al cielo con ella

Al cielo con ella 00:25 Al cielo con ella

Si te gusta empezar con información y luego pasar a entretenimiento, Telediario 2 (20:55) es tu ancla. Para rematar la noche con emoción, te recomendamos Al cielo con ella (23:00). Y entre medias, La revuelta (21:45) es una apuesta segura si buscas un formato más ligero y con energía.

La 2

20:15 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia

Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:15 En portada

En portada 22:15 En portada

En portada 00:05 Video consejos

Video consejos 00:10 La dinastía Kim, una cuestión de familia

La dinastía Kim, una cuestión de familia 00:55 La dinastía Kim, una cuestión de familia

La dinastía Kim, una cuestión de familia 01:40 Conciertos de Radio-3

Para los amantes del contenido cultural, aquí hay oro: Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia (20:15) es el gran punto de partida. Si prefieres algo más dinámico y de pensamiento, Cifras y letras (21:45) es ideal. Y para una noche con mirada especial, el documental La dinastía Kim, una cuestión de familia (00:10) puede ser el plan perfecto si te apetece profundizar.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:05 En tierra lejana

En tierra lejana 01:10 En tierra lejana

El clásico juego para arrancar fuerte: Pasapalabra (20:00). Si quieres mantener el ritmo con información de calidad, Antena 3 Noticias 2 (21:00) y el bloque de Deportes 2 (21:30) encajan muy bien. Pero si lo que te apetece es diversión asegurada, El Hormiguero (21:45) suele ser la cita que muchos esperan, y luego ya puedes irte a por la aventura con En tierra lejana (23:00).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 23:00 Horizonte

Cuatro es una buena opción si te apetece combinar actualidad con entretenimiento. El arranque con Noticias Cuatro (20:00) y el repaso con El desmarque Cuatro (20:45) te deja bien informado. Para socializar con el sofá, First Dates (21:15) suele ser de los programas más disfrutables. Y si quieres un cierre diferente, Horizonte (23:00) es el plan para quien prefiere una noche más “de contenido”.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:35 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates Summer

First Dates Summer 23:00 Jennifer Aniston y Gerard Butler protagonizan «Exposados»

Jennifer Aniston y Gerard Butler protagonizan «Exposados» 01:40 El rey del mando

Si te va el entretenimiento desde el principio, ¡Allá tú! (20:00) es la puerta de entrada. Luego, para no perder el pulso del día, Informativos Telecinco 21:00 (21:00) y el bloque de El desmarque Telecinco (21:30) marcan el ritmo. En clave de planes “para desconectar”, First Dates Summer (21:45) funciona muy bien. Y para quienes quieren una película: Exposados (23:00) es el gran gancho de la noche.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Quim Gutiérrez y Roberto Leal cierran la temporada

Quim Gutiérrez y Roberto Leal cierran la temporada 00:45 Cara al show con Marc Giró

laSexta combina actualidad y tono crítico con un ritmo que no aburre. laSexta Noticias 20:00 (20:00) es tu punto de partida, y luego laSexta Clave (21:00) suele ser un buen momento para ir un paso más allá. Si quieres entretenimiento con humor y actualidad social, El Intermedio Summer Time (21:30) es uno de los imprescindibles. Y para cerrar con gancho televisivo, Quim Gutiérrez y Roberto Leal cierran la temporada (23:00) es el broche de la noche.

¿Con qué te quedas tú? Si me dices si prefieres noticias, series/películas o entretenimiento, te propongo un recorrido ideal para la noche según tus gustos.