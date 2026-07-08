Miércoles de los que invitan a no complicarse: ¿noticias para empezar, entretenimiento a mitad de la noche y un cierre potente? Así se presenta la programación del miércoles 8 de julio de 2026 en las principales cadenas, con opciones muy distintas entre sí para que aciertes según tu plan.
Te lo dejamos por bloques y, además, con una selección de imprescindibles en cada cadena para que no tengas que hacer zapping durante horas.
La 1
- 20:00 Camino a NY
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Al cielo con ella
- 00:25 Al cielo con ella
Si te gusta empezar con información y luego pasar a entretenimiento, Telediario 2 (20:55) es tu ancla. Para rematar la noche con emoción, te recomendamos Al cielo con ella (23:00). Y entre medias, La revuelta (21:45) es una apuesta segura si buscas un formato más ligero y con energía.
La 2
- 20:15 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
- 21:45 Cifras y letras
- 22:15 En portada
- 22:15 En portada
- 00:05 Video consejos
- 00:10 La dinastía Kim, una cuestión de familia
- 00:55 La dinastía Kim, una cuestión de familia
- 01:40 Conciertos de Radio-3
Para los amantes del contenido cultural, aquí hay oro: Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia (20:15) es el gran punto de partida. Si prefieres algo más dinámico y de pensamiento, Cifras y letras (21:45) es ideal. Y para una noche con mirada especial, el documental La dinastía Kim, una cuestión de familia (00:10) puede ser el plan perfecto si te apetece profundizar.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:05 En tierra lejana
- 01:10 En tierra lejana
El clásico juego para arrancar fuerte: Pasapalabra (20:00). Si quieres mantener el ritmo con información de calidad, Antena 3 Noticias 2 (21:00) y el bloque de Deportes 2 (21:30) encajan muy bien. Pero si lo que te apetece es diversión asegurada, El Hormiguero (21:45) suele ser la cita que muchos esperan, y luego ya puedes irte a por la aventura con En tierra lejana (23:00).
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Viajeros Cuatro
- 23:00 Horizonte
Cuatro es una buena opción si te apetece combinar actualidad con entretenimiento. El arranque con Noticias Cuatro (20:00) y el repaso con El desmarque Cuatro (20:45) te deja bien informado. Para socializar con el sofá, First Dates (21:15) suele ser de los programas más disfrutables. Y si quieres un cierre diferente, Horizonte (23:00) es el plan para quien prefiere una noche más “de contenido”.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:35 El tiempo
- 21:45 First Dates Summer
- 23:00 Jennifer Aniston y Gerard Butler protagonizan «Exposados»
- 01:40 El rey del mando
Si te va el entretenimiento desde el principio, ¡Allá tú! (20:00) es la puerta de entrada. Luego, para no perder el pulso del día, Informativos Telecinco 21:00 (21:00) y el bloque de El desmarque Telecinco (21:30) marcan el ritmo. En clave de planes “para desconectar”, First Dates Summer (21:45) funciona muy bien. Y para quienes quieren una película: Exposados (23:00) es el gran gancho de la noche.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 Quim Gutiérrez y Roberto Leal cierran la temporada
- 00:45 Cara al show con Marc Giró
laSexta combina actualidad y tono crítico con un ritmo que no aburre. laSexta Noticias 20:00 (20:00) es tu punto de partida, y luego laSexta Clave (21:00) suele ser un buen momento para ir un paso más allá. Si quieres entretenimiento con humor y actualidad social, El Intermedio Summer Time (21:30) es uno de los imprescindibles. Y para cerrar con gancho televisivo, Quim Gutiérrez y Roberto Leal cierran la temporada (23:00) es el broche de la noche.
¿Con qué te quedas tú? Si me dices si prefieres noticias, series/películas o entretenimiento, te propongo un recorrido ideal para la noche según tus gustos.