A solo seis meses del lanzamiento, nuevas filtraciones desde Weibo revelan que el iPhone 18 Pro priorizará el rendimiento interno con el chip A20 Pro de 2nm y una batería que supera los 5,000 mAh.

A medida que nos acercamos al ciclo de lanzamiento de Apple, el panorama del próximo iPhone 18 Pro empieza a despejarse. Los reconocidos filtradores Ice Universe y Digital Chat Station han compartido detalles clave que sugieren una estrategia clara por parte de Cupertino: potencia bruta y autonomía sobre cambios estéticos radicales.

Un diseño continuista pero más robusto

Aunque inicialmente se hablaba de una reducción drástica de la Dynamic Island (hasta un 35% más pequeña), nuevos reportes indican que Apple podría reutilizar los moldes del iPhone 17 Pro. Esto genera dudas sobre si veremos finalmente los componentes de Face ID bajo la pantalla este año o si se postergarán.

Lo que sí parece confirmado es un ligero incremento en las dimensiones físicas del dispositivo:

Grosor récord: El iPhone 18 Pro Max alcanzaría los 8.8 mm , convirtiéndose en uno de los modelos más robustos. En comparación, el iPhone 17 Pro Max mide 8.75 mm y el 16 Pro Max 8.25 mm.

El iPhone 18 Pro Max alcanzaría los , convirtiéndose en uno de los modelos más robustos. En comparación, el iPhone 17 Pro Max mide 8.75 mm y el 16 Pro Max 8.25 mm. Batería: Este aumento de grosor responde a la necesidad de albergar una batería de mayor capacidad, que finalmente rompería la barrera de los 5,000 mAh.

Hardware: El salto a los 2 nanómetros

La verdadera revolución del iPhone 18 Pro estará en su interior. Apple introduciría el chip A20 Pro, el primero fabricado bajo el proceso de 2 nm de TSMC. Este avance promete una eficiencia energética superior y un rendimiento optimizado para tareas de inteligencia artificial avanzada.

«El procesador A20 Pro de 2nm y una batería de alta capacidad serán los pilares de venta de esta generación», afirma Digital Chat Station.

Resumen de características filtradas

Característica Detalle Filtrado Procesador A20 Pro (Proceso de 2 nm) Batería Superior a los 5,000 mAh Grosor (Pro Max) 8.8 mm Cámara Cambios en la apertura (posible apertura variable) Pantalla Posible reducción de la Dynamic Island (en duda)

A pesar de la ambigüedad en el diseño frontal, los usuarios que buscan un dispositivo capaz de aguantar más de un día de uso intensivo tienen motivos para estar optimistas. El iPhone 18 Pro parece estar diseñado para ser una herramienta de alto rendimiento más que una joya de extrema delgadez.