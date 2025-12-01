El magistrado del Tribunal Supremo convoca a los expertos el 11 de diciembre para aclarar la «manipulación» alegada por los abogados del ex secretario de Organización del PSOE en grabaciones clave.

El caso que investiga las presuntas irregularidades vinculadas a Koldo García y que salpica a figuras socialistas ha dado un giro significativo en el Tribunal Supremo. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha dictado un auto citando a comparecer tanto a los peritos de la Guardia Civil como a los expertos contratados por la defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

La citación, fijada para el próximo 11 de diciembre, tiene como objetivo aclarar las profundas contradicciones surgidas entre los informes periciales.

La tesis de la defensa: “Imposibilidad técnica categórica”

La convocatoria surge después de que la defensa de Santos Cerdán presentara un informe pericial que concluye que las grabaciones de audio incautadas al antiguo asesor de Ábalos están “manipuladas” y que su “originalidad queda descartada”.

Los peritos contratados por Cerdán basan su tesis en la aparición de rastros de versiones del sistema operativo de Apple (iOS) que no existían en las fechas en que supuestamente se realizaron las grabaciones.

«El hecho de identificar rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 supone una imposibilidad técnica categórica,» alegan los expertos de la defensa, afirmando tajantemente que «ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación».

Contradicción con la Guardia Civil

Este informe rebate las conclusiones del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Aunque los agentes reconocieron haber encontrado «incidencias» en algunas de las grabaciones, como inconsistencias en la fecha de registro, no detectaron «trazas» de manipulación. Los agentes atribuyeron estas anomalías a las sucesivas actualizaciones a las que había sido sometido el iPhone donde se hallaron los audios.

El magistrado Puente ha decidido convocar a todos los expertos para que ratifiquen, aclaren o precisen el resultado de sus pericias, buscando así valorar los extremos contradictorios en términos «meramente indiciarios».