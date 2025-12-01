El Partido Socialista ha asegurado que el procedimiento abierto contra Francisco Salazar por presunto acoso sigue en marcha, a pesar de que el dirigente haya renunciado a su militancia. Así lo ha afirmado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha subrayado que la pérdida de su condición de afiliado “no supone el fin del procedimiento en ningún caso”.

Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, renunció el pasado mes de julio a formar parte del área de Organización de la nueva ejecutiva del partido tras conocerse las acusaciones en su contra. La semana pasada solicitó además su baja como militante, una circunstancia que, según la dirección socialista, no paraliza la investigación en curso.

“El proceso no se ha acabado, no se ha cerrado ni ha concluido. La comisión antiacoso va a tener que redactar su informe final, que será remitido a la Secretaría de Organización y a las partes”, ha explicado Mínguez, quien ha insistido en el compromiso del PSOE “con todas y cada una de las mujeres” y con la protección de las denunciantes.

La portavoz ha reconocido que se trata de “denuncias anónimas que tienen su especial dificultad”, pero ha defendido que el partido dispone de un protocolo antiacoso, aprobado en mayo y puesto en marcha en julio, que garantiza el anonimato y la protección de las personas denunciantes. “Somos pioneros en este ámbito y el procedimiento es garantista”, ha recalcado.

En relación con las informaciones publicadas por eldiario.es, según las cuales las denunciantes no podían visualizar sus denuncias en la plataforma habilitada para ello, fuentes de Ferraz han asegurado que estas no han sido borradas ni eliminadas. Explican que las denuncias llegan directamente a la Oficina Antiacoso y que el hecho de que no aparezcan temporalmente en la plataforma “no significa que no consten en el sistema”.

“El sistema tendrá que restituirse y es una de las mejoras que ya se están abordando. En cuanto sea posible, volverán a verlo en la plataforma, pero la denuncia no ha sido eliminada”, señalan fuentes de la cúpula socialista, que confirman que la Oficina Antiacoso emitirá un informe que será remitido a la Secretaría de Organización y, posteriormente, a las denunciantes.

Mínguez ha concluido que, al tratarse de un procedimiento reciente, es posible que se revisen y mejoren los protocolos: “En la mejora continua es en lo que venimos trabajando. Todo lo que detectemos que puede perfeccionarse, lo vamos a mejorar”.