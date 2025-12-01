La Policía Nacional desarticula un grupo que realizaba entrenamientos paramilitares y estaba dispuesto a cometer atentados para desatar una guerra racial. El líder ha ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha logrado desarticular la primera célula terrorista de carácter aceleracionista detectada en España, considerado el sector más violento y extremista del neonazismo. La operación, llevada a cabo en Castellón, se saldó con la detención de tres personas vinculadas a la organización internacional The Base (La Base).

The Base, que defiende el supremacismo blanco en su versión más extrema, está catalogada como organización terrorista por la Unión Europea, Canadá y varios países aliados.

La investigación policial se inició a principios de 2025 al detectar un sujeto radicalizado en Castellón con una clara alineación con los postulados de The Base. Las pesquisas condujeron a una célula integrada por dos personas más, quienes habían realizado entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material de tipo paramilitar.

Los miembros de la célula estaban radicalizados y manifestaban su disposición a cometer atentados terroristas en diversos países, con el objetivo final de destruir las instituciones democráticas occidentales y desatar una «guerra racial».

Se ha confirmado que el líder del grupo mantenía contacto directo con el fundador de The Base, poco después de que este hiciera un llamamiento a reforzar las divisiones internacionales e instarlas a cometer ataques selectivos.

Captación en redes y material incautado

Los detenidos utilizaban activamente las redes sociales para captar nuevos militantes, endureciendo su discurso radical. Compartían contenido aceleracionista, enaltecían acciones violentas de otros grupos terroristas y manifestaban abiertamente su deseo de contribuir a la causa mediante ataques.

Durante los cinco registros realizados en Castellón, la Policía Nacional incautó:

Nueve armas , dos de ellas de fuego.

, dos de ellas de fuego. Munición .

. Una veintena de armas blancas .

. Equipamiento táctico militar .

. Material y documentación aceleracionista, incluyendo propaganda neonazi y de la organización.

Proceso judicial

La investigación sigue abierta y está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión del líder del grupo.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, además de tenencia ilícita de armas.