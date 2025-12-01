La investigada en la causa por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 mostró en ‘Salvados’ comunicaciones previas a la comida del expresident y notas reservadas, lo que ha motivado una nueva citación judicial.

La investigación judicial por la gestión de la trágica DANA que golpeó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, con un saldo de 229 fallecidos, ha tomado un rumbo inesperado tras la emisión de una entrevista televisiva. La exconsellera Salomé Pradas, quien se encuentra investigada en la causa, aludió y mostró en el programa ‘Salvados’ de La Sexta mensajes de WhatsApp intercambiados con el expresident Carlos Mazón y notas manuscritas de aquella jornada crítica.

El problema radica en que estas comunicaciones y notas no fueron entregadas por Pradas a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, a pesar de haber aportado voluntariamente un acta notarial con el registro de sus llamadas telefónicas antes de su declaración inicial.

Mensajes clave antes de las 14:00 horas

Los mensajes inéditos con Mazón, según el relato de Pradas en la entrevista, se sitúan antes de las 14:00 o «las dos y algo de la tarde». Tras ese momento, el jefe de gabinete de Mazón, el secretario autonómico José Manuel Cuenca, le pidió a Pradas que le informara directamente a él para «no molestar a Mazón», quien estaba «de actos». En los mensajes previos, el expresident le había pedido a la entonces consellera que le fuera «informando».

Este relato contrasta con la testifical de un alto cargo del Consell del pasado 26 de noviembre, que reconoció que los mensajes de WhatsApp con Mazón en su teléfono móvil corporativo habían sido borrados. Además, el propio Carlos Mazón nunca ha detallado sus mensajes, limitándose a desglosar sus llamadas de la tarde, un documento que consta en la causa.

Cabe recordar que la comunicadora Maribel Vilaplana, comensal de la polémica comida de Mazón en El Ventorro, declaró que el expresident «whatsappeaba» durante el ágape.

La jueza ofrece una nueva oportunidad para declarar

Además de los mensajes, Pradas también sacó a relucir en plena entrevista las notas que tomó aquella trágica jornada, tanto durante su visita de mediodía al Centro de Emergencias como en la posterior reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha reaccionado a estas revelaciones ofreciendo a Pradas la posibilidad de volver a declarar voluntariamente el pasado 28 de noviembre. Esta medida se debe a que en su primera declaración como investigada, la exconsellera, «en uso de su derecho constitucional y legal», solo respondió a las preguntas de su propio letrado.

Fuentes cercanas a la defensa de Pradas han indicado que una hipotética nueva declaración solo se llevaría a cabo si su defensa lo considerase «aconsejable» en función del desarrollo de las diligencias pendientes.