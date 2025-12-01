El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso a general de brigada, lo que obliga al coronel Yuste, número 1 de su promoción, a ser destinado a un nuevo puesto fuera de la Unidad Central Operativa.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana martes, 2 de diciembre de 2025, el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste Arenillas, actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según fuentes del instituto armado consultadas por elDiario.es, este ascenso, si bien es un reconocimiento a la trayectoria profesional de Yuste, conlleva inevitablemente su salida de la UCO, la unidad especializada que dirige las investigaciones más sensibles del país en materia de crimen organizado y corrupción.

Rapidez en el ascenso y contexto político

El coronel Yuste superó en la primavera pasada el curso de ascenso en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) y fue evaluado como el número 1 de su promoción.

Si bien las fuentes consultadas reconocen que se han respetado los plazos reglamentarios de ascenso, puntualizan que la medida se podía haber «dilatado más» y que en este caso se ha actuado con inusitada agilidad. Antes que Yuste, otros tres coroneles de su promoción habían ascendido, uno en verano y dos en octubre.

La salida de Yuste se produce en un momento de máxima tensión. La UCO está en el centro de la tormenta política por liderar las investigaciones del caso de corrupción más grave que afecta al PSOE, el cual ha llevado a prisión provisional a Santos Cerdán y a su antecesor, José Luis Ábalos.

El sucesor de la investigación

Aunque el ascenso de Yuste supone la pérdida de su máximo responsable, la investigación crítica del caso de corrupción seguirá bajo la dirección de un subordinado clave: el teniente coronel Antonio Balas.

Balas continuará al frente del Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción. La noticia destaca que el coronel Balas apenas informa a sus superiores directos de los avances en las pesquisas, reuniéndose periódicamente de forma directa con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y con el juez del caso, Leopoldo Puente, para dar cuenta de los progresos.